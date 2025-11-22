Indian Railways News: अब आठ घंटे पहले स्वत: तैयार हो जाएगा प्रथम आरक्षण चार्ट, 15 मिनट पहले बन जाएगा सेकेंड सूची
भारतीय रेलवे ने आरक्षण नियमों में बदलाव किया है। अब पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन खुलने से आठ घंटे पहले और दूसरी सूची 15 मिनट पहले जारी होगी। इस बदलाव से यात्रियों को सीट की जानकारी पहले मिल जाएगी और यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी। रेलवे का उद्देश्य आरक्षण प्रणाली को अधिक कुशल बनाना है।
प्रेम नारायण द्विवेदी, जागरण, गोरखपुर। भारतीय रेलवे ने आरक्षण प्रणाली को आसान और समयबद्ध बनाने के लिए आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रेलवे बोर्ड के निदेशक (यात्री विपणन) प्रवीण कुमार ने सभी जोनल रेलवे को 18 नवंबर को जारी निर्देश में कहा है कि यदि कोई जोनल रेलवे ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम आठ घंटे पहले प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार नहीं करता है तो सिस्टम स्वतः (आटोमेटिक) इसे अंतिम रूप दे देगा।
यद्यपि, सुबह पांच से दोपहर बाद दो बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए आरक्षण चार्ट जारी करने का समय पूर्ववत यानी रात नौ बजे तक निर्धारित रहेगा। द्वितीय यानी अपडेट आरक्षण चार्ट जारी करने के समय में कोई बदलाव बदलाव नहीं किया गया है।
यह ट्रेन छूटने के 15 मिनट पहले स्वत: जारी किया जाएगा। ताकि, स्टेशनों पर स्थित करेंट काउंटरों या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) की वेबसाइट से ट्रेनों में खाली बर्थों की भी अधिक से अधिक बुकिंग हो सके। इसके साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहेगी।
बीते आठ जुलाई से आठ घंटे पूर्व आरक्षण चार्ट जारी करने की व्यवस्था लागू हुई है। यह व्यवस्था मैनुअल आधार पर ही चल रही है। लेकिन, चार्ट बनने के निर्धारित समय का अनुपालन न होने की भी शिकायतें बढ़ गई हैं। वाणिज्य विभाग और आरक्षण कार्यालयों में भी चार्ट को लेकर कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
आरक्षण चार्ट बनाने के लिए 24 घंटे के लिए अतिरिक्त ड्यूटी लगानी पड़ती है। शिकायतों और कर्मचारियों की मुश्किलों को देखते हुए रेलवे बोर्ड के उप निदेशक ने नई व्यवस्था के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (पीसीसीएम) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) को भी साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने और उसकी जानकारी सभी जोनल रेलवे को देने के लिए निर्देशित कर दिया है।
उप निदेशक का कहना है कि पीसीसीएम विशेष परिस्थितियों में आठ घंटे से कम समय में भी आरक्षण चार्ट तैयार कर सकेंगे। उन्हें यह अतिरिक्त अधिकार प्रदान किया गया है। द्वितीय आरक्षण चार्ट तैयार करने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूर वाले स्टेशनों के आरक्षण चार्ट भी स्वत: ही तैयार किए जाएंगे।
