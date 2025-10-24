Indian Railways News: आज गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से चलेंगी 22 पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल
भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर समेत कई स्टेशनों से 22 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करना है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय इन स्पेशल ट्रेनों के समय-सारणी का ध्यान रखें। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर्व पर आवागमन करने वाले लोगों की सुविधा के लिए 24 अक्टूबर को गोरखपुर समेत पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से 22 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।
आज गोरखपुर से चलने वाली प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें
- 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलाई जाएगी।
- 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल छपरा से सुबह 10.15 बजे प्रस्थान कर थावे, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलाई जाएगी।
- 06530 गोमती नगर-सर एम विश्वेश्वरय्या टर्मिनल, बेंगलुरु पूजा स्पेशल गोमती नगर से दोपहर 12.20 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर, भटनी, मऊ, बनारस होते हुए चलाई जाएगी।
- 09430 गोरखपुर-साबरमती पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 01.00 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बाराबंकी, कानपुर सेंट्रल होते हुए चलाई जाएगी।
- 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 14.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होकर चलेगी।
- 05056 बढ़नी-आसनसोल पूजा स्पेशल बढ़नी से शाम 04.00 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर, थावे, खैरा होते हुए चलाई जाएगी।
- 05634 गोरखपुर-नारंगी पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 04.55 बजे प्रस्थान कर सिवान, छपरा होते हुए चलाई जाएगी।
- 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
- 04730 गोरखपुर-श्री गंगानगर जंक्शन पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 07.30 बजे प्रस्थान कर बढ़नी, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलाई जाएगी।
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल गोरखपुर से रात 11.25 बजे प्रस्थान कर बस्ती, अयोध्या धाम जंक्शन, लखनऊ होते हुए चलेगी।
दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र व गुजरात से गोरखपुर पहुंच रहे लोग
छठ पर्व पर दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र व गुजरात से घर आने वाले पूर्वांचल व बिहार के लोग गोरखपुर पहुंचने लगे हैं। रेलवे और बस स्टेशन पर परदेसियों का तांता लगा हुआ है। गुरुवार को गोरखधाम, एलटीटी, राप्तीसागर कोचीन, बाघ और पुणे एक्सप्रेस पूरी तरह भरकर गोरखपुर पहुंची। जनरल और स्लीपर बोगियों में पैर रखने की जगह नहीं बची थी। ट्रेन से उतरे यात्रियों को सुरक्षा बलों ने स्टेशन से बाहर निकाला।
कुछ यात्री छपरा और वाराणसी इंटरसिटी से तो कई नरकटियागंज पैसेंजर से घर के लिए रवाना हो गए। अधिकतर यात्री बसों से घर के लिए रवाना हुए। बस स्टेशन से तमकुही, पडरौना और देवरिया रूट पर पहले से चल रहीं लोकल बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें- अमृत भारत ट्रेन में पटाखा फोड़ने से हुई युवक की मौत, पटास बंदूक बनी वजह
स्टेशन से देर रात तक यात्रियों को लेकर बसें बिहार सीमा तक पहुंची। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ से चलने वाली बसें भी पूरी तरह भरकर गोरखपुर पहुंच रही हैं। परिवहन निगम गोरखपुर परिक्षेत्र से 210 अतिरिक्त बसें चला रहा है।
गोरखपुर से हावड़ा के बीच चलेगी अनारक्षित पूजा स्पेशल
गोरखपुर से हावड़ा के बीच एक फेरा में अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 03047/03048 नंबर की हावड़ा-गोरखपुर-हावड़ा अनारक्षित पूजा स्पेशल 26 अक्टूबर को हावड़ा से तथा 27 अक्टूबर को गोरखपुर से चलेगी। यह ट्रेन हावड़ा से शाम 04.50 बजे प्रस्थान करेगी। गोरखपुर से दोपहर बाद 01:00 बजे छूटकर देवरिया और छपरा होते हुए दूसरे दिन सुबह 08:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
पूजा स्पेशल ट्रेनों में खाली है पर्याप्त बर्थ
पूजा स्पेशल ट्रेनों में विभिन्न तिथियों में पर्याप्त बर्थ व सीट खाली हैं। यात्री कन्फर्म टिकट लेकर अपनी यात्रा को सुखद बना सकते हैं।
इन कुछ प्रमुख ट्रेनों में खाली हैं बर्थें
- 03528 गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल में 25 अक्टूबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 74, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 330 एवं शयनयान श्रेणी में 377 बर्थ तथा एक नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 64, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 273 बर्थ, शयनयान श्रेणी में 93 बर्थ और आठ नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 75, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 347 एवं शयनयान श्रेणी में 374 बर्थ।
- 08630 गोरखपुर-रांची स्पेशल में 26 अक्टूबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 09, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 40 एवं शयनयान श्रेणी में 469 बर्थ।
- 03678 गोरखपुर-धनबाद स्पेशल में 27 अक्टूबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 73, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 88, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 399, शयनयान श्रेणी में 146 बर्थ और तीन नवम्बर, 2025 को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 62, शयनयान श्रेणी में 247 बर्थ तथा दस नवंबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 96, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 403,
- शयनयान श्रेणी में 324 बर्थ।
- 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली स्पेशल में आठ नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 72, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 348, शयनयान श्रेणी में 280 बर्थ।
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर स्पेशल में सात नवंबर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 40 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 126 बर्थ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।