    अमृत भारत ट्रेन में पटाखा फोड़ने से हुई युवक की मौत, पटास बंदूक बनी वजह

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:11 AM (IST)

    बस्ती में, अमृत भारत एक्सप्रेस में पटाखा फोड़ने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता की शिकायत पर दो यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने जुगाड़ से बनी बंदूक से पटाखा फोड़ा, जिससे युवक ट्रेन से गिर गया। पुलिस ने जांच में पटाखा फोड़ने की पुष्टि की है और पटास बंदूक बरामद की है। यात्रियों के मोबाइल में पटाखा चलाने का वीडियो भी मिला है।

    पटास बंदूक से पटाखा फोड़ा था। जागरण

    जागरण संवाददाता, बभनान, बस्ती। आनंदविहार-दरभंगा 15558 अमृत भारत एक्सप्रेस में पटाखा फोड़ने से युवक रितूराज ठाकुर की मृत्यु हुई है। गौर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर बुधवार की सुबह उसका शव बरामद हुआ था। उसके पिता बब्बन जी ठाकुर की तहरीर पर जीआरपी बस्ती ने दो रेल यात्रियों अमृत यादव उर्फ मांझी कुमार पुत्र भुट् राय, वार्ड नंबर छह, गढौल शरीफ, नानपुर सीतामढ़ी- बिहार और रितू राज पुत्र राजेश्वर राय, वार्ड नंबर छह, ग्राम वाजिदपुर गढौल, नान्पुर, सीतामढ़ी- बिहार के खिलाफ गैर इरादतन मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    आरोप है कि दोनों आरोपितों ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जुगाड़ से बनाए गए पटास बंदूक (पटाखा फोड़ने वाला बंदूक) से पटाखा फोड़ा था, जिसके कारण रितू राज ठाकुर ट्रेन से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पीठ पर जलने के भी निशान है।

    बिहार के सीतामढ़ी जिले के नान्पुर थाना अंतर्गत बाठौल गांव निवासी बब्बन जी ठाकुर ने जीआरपी बस्ती को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उनका बेटा रितू राज ठाकुर छठ पर्व मनाने के लिए 21 अक्टूबर 2025 को 15558 नंबर की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन से आनंद विहार से दरभंगा जा रहा था।

    रात में कोच नंबर एस नौ में उसका बेटा रितू राज ठाकुर दरवाजे के पास बैठा था। इसी कोच में साथ में यात्रा कर रहे अमित यादव उर्फ माझी कुमार और रीतू राज भी यात्रा कर रहे थे। दोनों दरवाजे पर उसके बेटे के पास ही खड़े थे।

    वे अवैध रूप से पटाखा और बारूद लेकर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान रात में पटाखा फोड़ने से रितू राज ठाकुर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव गौर स्टेशन के पास मिला है। इस संबंध में बस्ती जीआरपी के इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।

    जांच में हुई ट्रेन में पटाखा फोड़ने की पुष्टि, पटास बंदूक बरामद

    मामले की जांच में ट्रेन में पटाखा फोड़ने की पुष्टि हुई है। अमृत भारत ट्रेन बुधवार की सुबह 3:12 बजे के आसपास गौर स्टेशन से आगे बढ़ी थी, तभी ओवरब्रिज के निकट यात्रियों ने चेन पुलिंग कर उसे रोक दिया। यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे। पूछने पर यात्रियों ने ट्रेन में पटाखा फूटने की जानकारी दी।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को समझाकर ट्रेन में बैठाया, तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ी। पुलिस ने पटास बंदूक बरामद कर ली है। पटाखा फटने से एक आरोपित का कपड़ा और एक हाथ भी जल गया है। दोनों यात्रियों के मोबाइल फोन की जांच में दोनों का पटाखा चलाने का वीडियो भी मिला है।