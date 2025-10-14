यूपी के इस जिले में वाहन माफिया की शह पर डग्गेमारी, मैत्री बसों को नहीं मिल रही सवारी

सतीश पांडेय, जागरण गोरखपुर। भारत-नेपाल सीमा के दोनों ओर वाहन माफिया का संगठित गिरोह काम कर रहा है। इनके अनफिट वाहनों से नेपाली सवारियां ठाेई जा रही हैं। भारतीय क्षेत्र में आने वाली नेपाली सवारियों को माफिया के दलाल अवैध स्टैंडों पर लाते हैं और वाहनों की क्षमता से अधिक सवारियां भरकर विभिन्न गंतव्य के लिए भेजते हैं।

माफिया के लोग नेपालगंज में नेपाली सवारियों को मैत्री बस में नहीं बैठने देते। अगर यूपी रोडवेज की मैत्री बस के चालक और कंडक्टर सवारी बैठाने का प्रयास करते हैं, तो माफिया के लोग उनसे मारपीट भी कर लेते हैं। इसके चलते इन गाड़ियों को खाली चलना पड़ रहा है।

नोमेंस लैंड के दोनों ओर 20 से 50 मीटर दूर चल रहे अवैध स्टैंड और यहां सक्रिय दलालों की बाबत विस्तृत रिपोर्ट स्थानीय अभिसूचना इकाई की नेपाल बार्डर शाखा की ओर से सुरक्षा मुख्यालय को भेजी गई है। इसमें बताया गया है कि सीमा से सटे इलाके में फर्जी दस्तावेजों के दम पर दर्जनभर से अधिक निजी ट्रैवल एजेंसियां यात्रियों का शोषण कर रही हैं।

इनमें मनोकामना टूर एंड ट्रैवल्स (संचालक राजेश सिंह), गोरखा टूर एंड ट्रैवल्स (संचालक अनवर अहमद), विजय पाल सिंह, आशीष सिंह, भगत सिंह, खेरा ट्रैवल्स, चकिया रोड स्थित ईदगाह के पास खली उर्फ यूसुफ खान, केवटलपुर तिराहा पर आरएस यादव बस सर्विस और हनुमान मंदिर के सामने देसी स्टैंड संचालक संतोश शुक्ला के नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं।

यात्रियों को नेपाल के दलालों के माध्यम से बसों में बैठाया जाता है। ये दलाल प्रति सवारी 200 से 400 रुपये तक वसूलते हैं और बस संचालकों को प्रतिदिन 20 से 25 हजार रुपये तक की आमदनी कराते हैं। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि नेपालगंज-नेपाल मैत्री बस सेवा, जो दोनों देशों के बीच वैध परिवहन का प्रतीक मानी जाती है, उसे इन माफिया ने बंधक बना रखा है।