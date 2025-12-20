गोरखपुर मंडल में आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन अंतिम चरण में, नेपाल कनेक्शन के मिले साक्ष्य

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गोरखपुर और कुशीनगर के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर चल रहा आयकर विभाग का सर्च आपरेशन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। शुक्रवार को आयकर की टीम ने गोलघर क्षेत्र में खाद्य तेल के एक बड़े कारोबारी के आवास और कार्यालय पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि कारोबारी के नेपाल में बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग करने के ठोस सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।

आयकर के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में मंगलवार से शुरू हुए इस सर्च ऑपरेशन में 220 से अधिक अधिकारी शामिल रहे। गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महराजगंज जिलों में एक साथ कार्रवाई की गई। देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज में जांच पूरी कर आयकर की टीमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ गोरखपुर लौट चुकी हैं।