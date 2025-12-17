Language
    गोरखपुर-बस्ती मंडल के पांच कारोबारियों पर आयकर विभाग का सर्च, छापेमारी में करीब 220 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    गोरखपुर और बस्ती मंडल में आयकर विभाग ने पांच कारोबारियों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। मंगलवार सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई मे ...और पढ़ें

    आय से अधिक संपत्ति, टैक्स चोरी और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर और बस्ती मंडल में मंगलवार को आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच प्रमुख कारोबारियों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रतिष्ठानों, आवासों और व्यावसायिक परिसरों का एक साथ सर्च किया। तड़के करीब छह बजे शुरू हुई यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही।

    एक साथ कई कारोबारियों के प्रतिष्ठानों और आवासों पर आयकर विभाग की टीमों के पहुंचने से पूरे कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया। इस सर्च की कार्रवाई में आयकर विभाग के करीब 220 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान टीम को काफी मात्रा में नकदी और अवैध तरीके से लेनदेन की सूचना है।

    मंगलवार को सर्च की कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर (इन्वेस्टिगेशन) उत्सव पांडेय की मौजूदगी में शुरू हुई। सूत्रों के अनुसार, यह सर्च की कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति, टैक्स चोरी और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों की गहन जांच के उद्देश्य से की जा रही है। कार्रवाई में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज से आई आयकर विभाग की कई टीमें शामिल रहीं। इन टीमों ने गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज और कुशीनगर जिलों में एक साथ दबिश दी।

    सुबह विभिन्न स्थानों पर टीम एक साथ पहुंची और प्रतिष्ठानों और आवासों के सामने डट गई। इसके बाद अंदर पहुंचने के बाद टीम ने जांच शुरू की। गोरखपुर में एक टीम बरगदवा क्षेत्र स्थित एक बड़े उद्यमी की फैक्ट्री और उनके आवास पर पहुंची, जहां दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। विभाग की दूसरी टीम स्पोर्ट्स कालेज क्षेत्र में एक नामी आटोमोबाइल एजेंसी के निदेशक के आवास पर जांच के लिए पहुंची। साथ ही मेडिकल रोड स्थित उनके आटोमोबाइल शोरूम पर भी आयकर विभाग की टीम ने दस्तावेज खंगाले।

    एक अलग टीम ने इसी आटोमोबाइल एजेंसी के देवरिया जिले के उसका बाजार क्षेत्र में स्थित डिस्टलरी फैक्ट्री और महराजगंज स्थित आटोमोबाइल एजेंसी में भी सर्च की कार्रवाई की। एक टीम ने सूबा बाजार स्थित शराब के गोदाम की भी जांच की। साथ ही गोरखपुर के गोलघर क्षेत्र स्थित शापिंग काम्प्लेक्स में संबंधित कारोबारी से जुड़े चार्टर्ड एकाउंटेंट के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों और खातों की गहन जांच की।

    इसके अलावा एक टीम ने गीडा स्थित टैंकर बनाने वाली फैक्ट्री और उसके निदेशक के आवास पहुंच कर सर्च मूल्यांकन किया। वहीं, एक अन्य टीम जांच के लिए कुशीनगर जनपद के कसया क्षेत्र स्थित एक कंपनी के मालिक के आवास और कार्यालय पर पहुंची। इन सभी स्थानों पर एजेंसी परिसर को अपने नियंत्रण में लेकर जांच-पड़ताल शुरू की।

    कार्रवाई शुरू होते ही प्रतिष्ठानों का मुख्य गेट अंदर से बंद कर दिया गया। परिसर में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों को बाहर निकाल दिया गया। वहीं, कार्रवाई के दौरान सिविल लाइंस स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में भी दिन भर गहमा-गहमी का माहौल रहा। कार्रवाई में शामिल टीमों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी यहीं से की गई।