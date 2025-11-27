गोरखपुर मे पुलिस की संरक्षण में राजू लगवाता है अवैध साप्ताहिक बाजार,  मंगलवार को दूर-दूर से खरीदारी करने आते हैं लोग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नार्मल रोड पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार को राजू लगवाता है। इसे राजघाट थाना के पांडेयहाता पुलिस चौकी का संरक्षण प्राप्त है। अगर किसी व्यापारी को जगह नहीं मिले तो वह पुलिस को 50 रुपये देकर नाम दर्ज करा सकता है। इसके बाद जगह देने से लेकर वसूली तक राजू करता है। दिनभर दुकान लगाने के बाद एक व्यापारी से जगह के हिसाब से 100, 150 व 200 रुपये वसूले जाते है। फिर शाम को तय रकम के अनुसार राजू, पुलिस और अन्य के बीच बंदरबांट हो जाता है। यह जानकारी मंगलवार व बुधवार को जागरण संवाददाता की पड़ताल में सामने आया।

मंगलवार को जिस नार्मल रोड पर व्यापारी और खरीददारों की भीड़ थी। बुधवार को वहां पर आवागमन सामान्य था। दुकान लगने वाले जगहों पर वाहन खड़े थे एक पटरी पर कुछ दुकाने सजी थी। बातचीत में एक दुकानदार ने बताया कि साप्ताहिक बाजार सिर्फ मंगलवार को लगती है। तब उन्हें भी जगह पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती और रुपये देने पड़ते।

जगह कौन देता है कि सवाल पर दुकानदार कहता है कि राजू से मिलना पड़ता है। वह सिर्फ मंगलवार की सुबह नौ से 10 बजे के बीच में और फिर शाम को पांच बजे मिलते है, जबकि मंगलवार को पांडेयहाता चौकी से पूरे नार्मल मार्ग की दोनों पटरियों पर एक इंच जगह नहीं थी।

बाहर से आए और स्थानीय व्यापारियों ने बाइक, साइकिल, मेज, चारपाई और दरी पर दुकाने सजा रखी थी। ये जगह राजू द्वारा दी गई थी। फिर शाम पांच बजे राजू अपने लोगों के साथ वहां पहुंचकर जगह के हिसाब से प्रति व्यापारी 100, 150 और 200 रुपये की वसूली की। यह बाजार महीने में चार और साप्ताह में एक दिन मंगलवार को अवैध तरीके से लगाई जा रही है।

इससे मिलने वाला धन सरकारी खाते में न जाकर आपस में बंदरबांट हो जा रहा है। जबकि यह पूरा खेल नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे अवैध तरीक से करीब डेढ़ वर्ष से संचालित हो रहा है।



हिस्सेदारी को लेकर भिड़ चुके है दो चौकी के पुलिस

इस बाजार को लेकर राजघाट थाना के दो चौकी प्रभारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई थी। उस दिन बाजार भी दोपहर के बाद गुलजार तब हुआ था जब दोनों के बीच आपस में सहमती बन गई। इस भिड़ंत में एक चौकी के पुलिस को पता चला था कि बाजार से वसूली होती है, तो मौके पर पहुंचकर उसने अपने चौकी क्षेत्र में लगी दुकानों पर दावेदारी कर दी थी। जिसे लेकर विवाद हुआ था। हालांकि, उसके अगले मंगलवार से पांडेयहाता चौकी क्षेत्र में ही बाजार को समेट दिया गया।