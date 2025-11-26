गोरखपुर में पचास हजार रुपये में चल रहा अवैध बाजार, लोग जमकर करते हैं खरीदारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नार्मल रोड पर मंगलवार बाजार के नाम पर पिछले करीब डेढ़ वर्ष से साप्ताहिक बाजार संचालित हो रहा है। जिसे एक कथित ठीकेदार द्वारा 50 हजार रुपये में बेच दिया जाता है। स्थानीय और दूर-दराज से आने वाले व्यापारियों से 100, 150 और 200 रुपये लेकर जगह देता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाजार लगते ही पूरे मार्ग पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे दिनभर राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। आश्चर्य की बात यह है कि यह अवैध बाजार पांडेयहाता पुलिस चौकी के पास संचालित हो रहा है, लेकिन अब तक न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और न ही नगर निगम व प्रशासन ने। इससे यह कहा जा सकता है कि ठीकेदार और बाजार को इनका संरक्षण प्राप्त हैं। यह जानकारी मंगलवार को जागरण संवाददाता की पड़ताल में सामने आया।

अलहदादपुर से आगे नार्मल मार्ग की शुरुआत में दो दुकानदार ठेला लगाए मिले। पूछने पर एक ने बताया कि वह पहली बार मोजा बेचने आया है, लेकिन अंदर जगह 'बुक' होने का हवाला देकर उसे बाहर कर दिया गया। आगे बढ़ने पर कुछ और दुकानदार ठेलों पर टोपी और कपड़े बेचते मिले। लेकिन, साप्ताहिक बाजार की जहां से शुरुआत हुई वहां पर मार्ग के दोनों तरफ बाइक, साइकिल, मेज, चारपाई और दरी पर दुकानें सजी थीं। हालात यह थे कि कहीं एक इंच जगह भी खाली नहीं बची थी।

बेसिक शिक्षा विभाग परिसर के सामने मूक-बधिर विद्यालय की ओर जाने वाली गली में भी दोनों तरफ दुकानें लगवा दी गई थीं। सार्वजनिक शौचालय की दीवारों पर कपड़े टांगकर बेचने का नजारा भी देखने को मिला। पूरे क्षेत्र में अव्यवस्था और भीड़ के कारण राहगीरों को निकलना मुश्किल हो रहा था।

पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ कि बिना किसी सरकारी अनुमति के चल रहे इस बाजार में खुलेआम वसूली हो रही है, जबकि जिम्मेदार विभाग अनजान बने हुए हैं। संतकबीरनगर, धर्मशाला समेत अन्य जगहों से आए व्यापारियों ने बताया कि एक चारपायी लगाने पर 150 रुपये, दो लगाने पर 200 रुपये और मेज लगाने पर 100 रुपये देने पड़ते है।