गोरखपुर में SOG टीम पर हमला करवाकर भागने वाला पशु तस्कर गिरफ्तार, कई दिनों से चल रही थी तलाश

संवाद सूत्र, पीपीगंज। एसओजी टीम पर हमला करवाकर भागने वाले पशु तस्कर रहसुल को पीपीगंज थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित लंबे समय से पशु तस्करी के मामले में वांछित था। 18 नवंबर को एसओजी टीम सादी वर्दी में आरोपित को पकड़ने पहुंची थी। पकड़े जाने पर उसने बदमाश-बदमाश कहकर शोर मचाना शुरु कर दिया।

जिसे सुनकर टोले के सभी महिला-पुरुष मौके पर पहुंच गए और एसओजी टीम से कहासुनी और हाथापाई करने लगे। इसी बीच महिलाओं ने दो सिपाहियों को दांत से काट लिया, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसका फायदा उठाते हुए आरोपित रहसुल मौके से फरार हो गया।