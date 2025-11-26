Language
    गोरखपुर में SOG टीम पर हमला करवाकर भागने वाला पशु तस्कर गिरफ्तार, कई दिनों से चल रही थी तलाश

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:41 AM (IST)

    गोरखपुर में एसओजी टीम पर हमला करके फरार हुए एक पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इस तस्कर की काफी समय से तलाश थी। आरोपी पर एसओजी टीम पर हमला करवाने का आरोप है और वह लम्बे समय से पशु तस्करी में शामिल था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, पीपीगंज। एसओजी टीम पर हमला करवाकर भागने वाले पशु तस्कर रहसुल को पीपीगंज थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित लंबे समय से पशु तस्करी के मामले में वांछित था। 18 नवंबर को एसओजी टीम सादी वर्दी में आरोपित को पकड़ने पहुंची थी। पकड़े जाने पर उसने बदमाश-बदमाश कहकर शोर मचाना शुरु कर दिया।

    जिसे सुनकर टोले के सभी महिला-पुरुष मौके पर पहुंच गए और एसओजी टीम से कहासुनी और हाथापाई करने लगे। इसी बीच महिलाओं ने दो सिपाहियों को दांत से काट लिया, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसका फायदा उठाते हुए आरोपित रहसुल मौके से फरार हो गया।

    सूचना पर पहुंची पीपीगंज पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को संभाला और टीम को वहां से ले आई। अगले दिन इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस 40 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जिसमें चार लोगों को चिन्हित करते हुए केस दर्ज किया और गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया।

    मुख्य आरोपित की तलाश चल रही थी। थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि जानकारी होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर नवनिर्मित अंडरग्राउंड के पास से आरोपित तस्कर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया।