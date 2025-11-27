घर लौटने के लिए नहीं मानी पत्नी, नाराज पति ने गुस्से में फूंक दी बाइक
कैंपियरगंज में एक पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। पत्नी के मायके जाने पर पति उसे मनाने गया, लेकिन जब पत्नी वापस आने को राजी नहीं हुई, तो गुस्से में पति ने अपनी बाइक को आग लगा दी। बाइक जलने के बाद दोनों वहां से भाग गए। पुलिस ने चेचिस नंबर से बाइक मालिक की पहचान की और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कैंपियरगंज। विवाद के बाद मायके जा रही पत्नी जब घर आने को राजी नहीं हुई तो गुस्से में पति ने बाइक फूंक दी। जब बाइक धू-धू कर जलने लगी तो दोनों मौके से भाग गए। इधर, लावारिश हाल में बाइक मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चेचिस नंबर से बाइक मालिक के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद पूरा मामला सामने आया।
कैंपियरगंज के नगर पंचायत चौमुखा के मोदीगंज निवासी दंपती के बीच किसी बात काे लेकर बुधवार की दोपहर में विवाद हो गया। नाराज होकर पत्नी मायके जाने लगी। पति बाइक लेकर उनको खोजने निकला। मुजुरी रोड पर पैदल जा रही पत्नी मिल गई। पति उसे घर ले आने के लिए मनाने लगा, लेकिन जब उसने वापस आने से मना किया तो नाराज पति ने अपनी बाइक में आग लगा दी।
इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। इधर बाइक जलकर राख हो गई। जली हुई बाइक सड़क पर पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस लिए उसकी पहचान करना चुनौती बन गया। क्योंकि नंबर प्लेट भी जल गया था। चेचिस नंबर से बाइक मालिक नगर पंचायत के मोदीगंज के रहने वाले बृजेश पटेल की पहचान हुई।
थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह ने बताया कि जांच की गई तो पता चला कि बृजेश पटेल व उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया था। खोजते हुए वह पहुंचा और पत्नी को घर लाने के लिए मनाने लगा। जब वह नहीं मानी तो माचिस खरीद कर लाया और बाइक को फूंक दिया। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
