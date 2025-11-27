घर लौटने के लिए नहीं मानी पत्नी, नाराज पति ने गुस्से में फूंक दी बाइक

जागरण संवाददाता, कैंपियरगंज। विवाद के बाद मायके जा रही पत्नी जब घर आने को राजी नहीं हुई तो गुस्से में पति ने बाइक फूंक दी। जब बाइक धू-धू कर जलने लगी तो दोनों मौके से भाग गए। इधर, लावारिश हाल में बाइक मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चेचिस नंबर से बाइक मालिक के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद पूरा मामला सामने आया।

कैंपियरगंज के नगर पंचायत चौमुखा के मोदीगंज निवासी दंपती के बीच किसी बात काे लेकर बुधवार की दोपहर में विवाद हो गया। नाराज होकर पत्नी मायके जाने लगी। पति बाइक लेकर उनको खोजने निकला। मुजुरी रोड पर पैदल जा रही पत्नी मिल गई। पति उसे घर ले आने के लिए मनाने लगा, लेकिन जब उसने वापस आने से मना किया तो नाराज पति ने अपनी बाइक में आग लगा दी।