तलब लगी तो सुलगा ली सिगरेट, धुआं उठा तो रुक गई हमसफर; मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोंडा-बढ़नी के रास्ते आनंदनगर से गोरखपुर आ रही 12572 नंबर की हमसफर एसी एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री को तलब लगी तो उसने सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट का धुआं कोच में फैलते ही स्मोक सेंसर एक्टिव हो गया और सायरन बज गया। सायरन बजने पर यात्रियों में अफरातफरी मच गई। इसी बीच ट्रेन अचानक रुक गई। यात्री कोच से नीचे उतरने लगे। कोच से धुआं हटा तो ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। ट्रेन लगभग 20 मिनट रुकी रही। यात्री परेशान रहे।

जानकारों के अनुसार रविवार को रविवार को सुबह 07 बजे के आसपास ट्रेन जैसे ही सिद्धार्थनगर से आगे बढ़ी तो बी 19 नंबर के कोच में धुआं फैलने लगा। अभी लोग कुछ समझते की स्मोक सेंसर सिस्टम एक्टिव हो गया। सेंसर बजने के साथ ट्रेन का प्रेशर भी डाउन हो गया और ट्रेन अचानक रुक गई। यात्री परेशान हो उठे। कुछ यात्रियों ने सिगरेट की गंध आने की बात कही। कुछ देर में धुआं हटा तो ट्रेन आगे बढ़ी।