    गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे नॉनस्टॉप बस सेवा शुरू, दो घंटे की होगी बचत; 42 रुपये अधिक होगा किराया

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:36 AM (IST)

    गोरखपुर से लखनऊ के लिए परिवहन निगम ने नॉनस्टॉप बस सेवा शुरू की है। यह बस गोरखपुर से सिकरीगंज, अकबरपुर, सुल्तानपुर होते हुए आलमबाग तक जाएगी। इस सेवा से यात्रा में दो घंटे की बचत होगी, लेकिन किराया 42 रुपये अधिक होगा। पहले दिन 44 यात्रियों ने यात्रा की और यात्रियों में उत्साह दिखा।

    गोरखपुर से प्रतिदिन सुबह नौ बजे होगी रवाना, आलमबाग से पांच बजे होगी वापस

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परिवहन निगम (रोडवेज) की गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस नानस्टाप बस सेवा सोमवार को शुरू हो गई। यह बस सेवा गोरखपुर से सिकरीगंज, अकबरपुर, सुल्तानपुर से होकर अवध बस स्टेशन से आलमबाग तक चलेगी। गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा पांच घंटे में पूरी होगी।

    बस गोरखपुर से सुबह 09:00 बजे प्रस्थान कर दोपहर बाद 02:00 बजे आलमबाग पहुंचेगी। आलमबाग से शाम 05:00 बजे से चलकर रात 10:00 बजे गोरखपुर वापस आएगी। गोरखपुर से आलमबाग का किराया 489.00 रुपये तथा गोरखपुर से अवध बस स्टेशन का किराया 454.00 रुपये निर्धारित है। इस बस गोरखपुर से लखनऊ के बीच नाैसढ़ में सिर्फ पांच मिनट के लिए रुकेगी।

    गोरखपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चन्द्र के अनुसार पहले दिन बस में 44 यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें 41 यात्री सीधे लखनऊ के थे। इस सेवा को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह दिखा।

    लिंक एक्सप्रेस वे से होकर गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा समय में दो घंटे की बचत होगी। लोग अधिकतम सात की जगह पांच घंटे में लखनऊ तक की यात्रा पूरी कर लेंगे। हालांकि, 40 किमी अधिक दूरी होने के लिए यात्रियों को आलमबाग तक का सामान्य से 42 रुपये अधिक किराया देना पड़ेगा।

    परिवहन निगम ने बसं संचालन को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। यात्रियों का रुझान बढ़ा तो लिंक एक्सप्रेस वे से होकर और साधारण तथा एसी बसें भी चलाई जाएंगी। जानकारों का कहना है कि बस्ती-अयोध्या के रास्ते चलने वाली बसें अधिकतम सात घंटे में लखनऊ पहुंचती हैं। दूरी तो सिर्फ 306 किमी है, लेकिन रास्ते में जगह-जगह ठहराव के चलते यात्रा में समय अधिक लग जाता है। जबकि, लिंक एक्सप्रेस वे से होकर लखनऊ की दूरी 246 किमी है। लेकिन, इस नए रूट पर ठहराव नहीं होने के चलते बस दो घंटे पहले ही लखनऊ पहुंच जाएगी।

    साधारण बस से गोरखपुर से लखनऊ का किराया 447 रुपये है। जबकि, लिंक एक्सप्रेस वे से 489 रुपये निर्धारित किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि नई बस सेवा के संचालन से लखनऊ तक की यात्रा करने वाले गोरखपुर के लोगों को सहूलियत मिलेगी।