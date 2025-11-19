गोरखपुर में HP सिलिंडर का संकट, 12 सौ रुपये में बिक रहा, एक महीने से है दिक्कत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) की गैस एजेंसियों पर रसोई गैस सिलिंडर का संकट बढ़ता ही जा रहा है। एक महीने पहले शुरू हुई किल्लत अब इतनी ज्यादा हो गई है कि ग्राहकों को ब्लैक में सिलिंडर खरीदना पड़ रहा है। आलम यह है कि 915 रुपये का नान सब्सिडी घरेलू गैस सिलिंडर 12 सौ रुपये में बिक रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें भी 14.2 किलोग्राम गैस नहीं मिल पा रही है। उपभोक्ता एचपी के अधिकारियों को फोन काल कर रहे हैं लेकिन वह कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। एजेंसी संचालक खुद ही सिलिंडर न मिलने की बात कहकर उपभोक्ताओं को इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गीडा में बाटलिंग प्लांट है। यहां सामान्य दिनों में रोजाना तकरीबन सौ ट्रक सिलिंडर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) रीफिल होती है लेकिन एक महीने से रोजाना 20 से 30 ट्रक सिलिंडर ही रीफिल हो पा रहा है।

गगहा संवाद सूत्र के अनुसार इलाके में एचपी का सिलिंडर नहीं आ रहा है। इस कारण लोगों को ब्लैक में 12 सौ रुपये देकर सिलिंडर लेना पड़ रहा है। इलाके में 15 दिन में दो ट्रक सिलिंडर ही आया। कम आपूर्ति का फायदा एजेंसी संचालक और हाकर उठा रहे हैं। रमेश तिवारी, राजू यादव, रवि विश्वकर्मा, अनिल सिंह, सूरज गुप्ता, शिवध्यान सिंह, रामदयाल सिंह, उमेश सिंह आदि लोगों ने कहा कि एक हफ्ते से सिलिंडर के लिए चक्कर लगा रहे हैं।



टेंडर न करना बताया जा रहा कारण

एजेंसी संचालकों का कहना है कि अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण रसोई गैस की किल्लत हुई है। रसोई गैस सिलिंडर में रीफिल के लिए एलपीजी हल्दिया से मंगाई जाती है। टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण टैंकर नहीं आ रहे हैं। इस कारण ग्राहकों तक सिलिंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं।