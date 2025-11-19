गोरखपुर में HP सिलिंडर का संकट, 12 सौ रुपये में बिक रहा, एक महीने से है दिक्कत
गोरखपुर में एचपी गैस सिलिंडर की कमी से लोग परेशान हैं। सिलिंडर 1200 रुपये तक में बिक रहा है। कालाबाजारी बढ़ गई है और उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। आपूर्ति में दिक्कत के कारण यह संकट गहराता जा रहा है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) की गैस एजेंसियों पर रसोई गैस सिलिंडर का संकट बढ़ता ही जा रहा है। एक महीने पहले शुरू हुई किल्लत अब इतनी ज्यादा हो गई है कि ग्राहकों को ब्लैक में सिलिंडर खरीदना पड़ रहा है। आलम यह है कि 915 रुपये का नान सब्सिडी घरेलू गैस सिलिंडर 12 सौ रुपये में बिक रहा है।
इसमें भी 14.2 किलोग्राम गैस नहीं मिल पा रही है। उपभोक्ता एचपी के अधिकारियों को फोन काल कर रहे हैं लेकिन वह कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। एजेंसी संचालक खुद ही सिलिंडर न मिलने की बात कहकर उपभोक्ताओं को इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गीडा में बाटलिंग प्लांट है। यहां सामान्य दिनों में रोजाना तकरीबन सौ ट्रक सिलिंडर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) रीफिल होती है लेकिन एक महीने से रोजाना 20 से 30 ट्रक सिलिंडर ही रीफिल हो पा रहा है।
गगहा संवाद सूत्र के अनुसार इलाके में एचपी का सिलिंडर नहीं आ रहा है। इस कारण लोगों को ब्लैक में 12 सौ रुपये देकर सिलिंडर लेना पड़ रहा है। इलाके में 15 दिन में दो ट्रक सिलिंडर ही आया। कम आपूर्ति का फायदा एजेंसी संचालक और हाकर उठा रहे हैं। रमेश तिवारी, राजू यादव, रवि विश्वकर्मा, अनिल सिंह, सूरज गुप्ता, शिवध्यान सिंह, रामदयाल सिंह, उमेश सिंह आदि लोगों ने कहा कि एक हफ्ते से सिलिंडर के लिए चक्कर लगा रहे हैं।
टेंडर न करना बताया जा रहा कारण
एजेंसी संचालकों का कहना है कि अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण रसोई गैस की किल्लत हुई है। रसोई गैस सिलिंडर में रीफिल के लिए एलपीजी हल्दिया से मंगाई जाती है। टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण टैंकर नहीं आ रहे हैं। इस कारण ग्राहकों तक सिलिंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर के इस ब्लॉक में दो गांव में बनेगा कल्याण मंडपम, मिलेगी होटल जैसी सुविधाएं
शादी के मौसम में दिक्कत
रसोई गैस सिलिंडर न मिलने के कारण शादी वाले घरों में ज्यादा दिक्कत हो रही है। लोग रिश्तेदारों और पड़ोसियों से इंडियन आयल या भारत पेट्रोलियम के सिलिंडर का जुगाड़ कर रहे हैं।
अधिकारियों ने नहीं दिया जवाब
एचपी के एरिया मैनेजर राकेश भारती के मोबाइल नंबर - 9991992840 और मोबाइल नंबर - 8655436621 पर काल किया गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वाट्सएप पर पूछे गए सवाल का भी जवाब नहीं दिया।
एचपी के सेल्स आफिसर रामेंद्र के मोबाइल नंबर 8800996381 पर काल किया गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वाट्सएप पर पूछे गए सवाल का भी जवाब नहीं दिया।
एचपी में सिलिंडर की किल्लत की जानकारी हुई है। बुधवार को कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर बात की जाएगी और तत्काल सिलिंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। हर हाल में ग्राहकों को सिलिंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
-रामेंद्र प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।