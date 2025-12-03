Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवरिया में पान मसाला कारोबारी पर जीएसटी विभाग का छापा, टैक्स चोरी की आशंका

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:32 AM (IST)

    गोरखपुर में, राज्य कर विभाग की टीम ने जीएसटी दरों में कटौती के बाद राजस्व बनाए रखने के लिए देवरिया में पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। ख ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राज्य कर विभाग की टीम जीएसटी दरों में कटौती के बाद राजस्व वसूली को बनाए रखने के लिए पूरी सक्रियता के साथ विभिन्न कारोबारियों की निगरानी कर रही है।

    इसी क्रम में मंगलवार को विभाग की टीम ने देवरिया में पान मसाला के एक बड़े कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम को खरीद-बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिनके आधार पर टैक्स चोरी की आशंका की जांच की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडिशनल ग्रेड टू संजय कुमार के निर्देशन में विभाग की कई टीमें अलग-अलग ट्रेड में संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में पान मसाला कारोबारी के यहां बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री से जुड़े कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर भी जांच की गई है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर शहर में हवा की 'साफ' होगी तस्वीर, चार स्थानों पर ऑनलाइन AQI मॉनीटरिंग सिस्टम लगाने की तैयारी

    विभाग के अनुसार 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी दरों के बाद कई उत्पादों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप टैक्स जमा नहीं हो रहा है। इस कारण राजस्व में संभावित नुकसान की आशंका को देखते हुए कार्रवाई तेज कर दी गई है।

    एक विशेष टीम कारोबारियों के लेनदेन और टैक्स भुगतान का डाटा एनालिसिस भी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि टैक्स चोरी रोकने के लिए छापेमारी और जांच की यह प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी रहेगी।