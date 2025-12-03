देवरिया में पान मसाला कारोबारी पर जीएसटी विभाग का छापा, टैक्स चोरी की आशंका

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राज्य कर विभाग की टीम जीएसटी दरों में कटौती के बाद राजस्व वसूली को बनाए रखने के लिए पूरी सक्रियता के साथ विभिन्न कारोबारियों की निगरानी कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को विभाग की टीम ने देवरिया में पान मसाला के एक बड़े कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम को खरीद-बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिनके आधार पर टैक्स चोरी की आशंका की जांच की जा रही है।

एडिशनल ग्रेड टू संजय कुमार के निर्देशन में विभाग की कई टीमें अलग-अलग ट्रेड में संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में पान मसाला कारोबारी के यहां बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री से जुड़े कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर भी जांच की गई है।