सुहेलवा से रेस्क्यू तेंदुए को हुआ ट्राइग्लिसराइड्स, थायराइड और कोलोस्ट्राल भी बढ़ा

गोरखपुर चिड़ियाघर में एक तेंदुए को ट्राइग्लिसराइड की बीमारी हो गई है जिसके चलते उसके शरीर में सूजन है। जांच में थायराइड और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ पाया गया। वहीं मैलानी नामक एक अन्य तेंदुए की दोनों आंखें 90% खराब हो चुकी हैं और उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। दोनों तेंदुओं का पशु अस्पताल में उपचार चल रहा है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चिड़ियाघर के पशु अस्पताल में रह रहे तेंदुए को ट्राइग्लिसराइड्स हो गया है। शरीर में सूजन होने के बाद चिकित्सकों ने इसके खून की जांच कराई, जिसमें इस बीमारी की पुष्टि हुई। इसके अलावा तेंदुए का थायराइड और सामान्य से कई गुना कोलोस्ट्राल भी बढ़ा मिला है।

वहीं, मैलानी की दोनों आंखें 90 प्रतिशत खराब हो चुकीं हैं। इसके सही होने की उम्मीद भी नहीं है। तेंदुए को बलरामपुर के सुहेलवा से रेस्क्यू कर चिड़ियाघर लाया गया था। पशु अस्पताल में रखकर उसका उपचार किया जा रहा था।

14 साल का था तेंदुआ चिड़ियाघर के उप निदेशक व मुख्य पशु चिकित्सक डा. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि तेंदुए की उम्र 14 वर्ष है। कुछ दिन पहले इसके शरीर में हो रहे सूजन को देखकर आइवीआरआइ बरेली के चिकित्सकों की सलाह पर खून की जांच कराई गई। रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड, थायराइड और कोलेस्ट्राल बढ़ने की पुष्टि हुई।