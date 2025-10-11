Language
    फुल हुआ गोरखपुर चिड़ियाघर का अस्पताल, तेंदुए-बाघों से भरे सेल

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:14 AM (IST)

    गोरखपुर चिड़ियाघर का अस्पताल पूरी तरह से भर गया है, जिसमें तेंदुए, बाघ और अन्य वन्यजीव शामिल हैं। घायल और बीमार जानवरों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में जगह कम पड़ रही है। नए जानवरों को रखने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन अस्थायी व्यवस्था कर रहा है। बाघिन के एक शावक का अभी भी इंतजार है, जिसके आने पर उसे अस्पताल में रखा जाएगा।

    तीन शावक समेत 11 तेंदुए और तीन बाघ अस्पताल में रह रहे

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चिड़ियाघर का अस्पताल इस समय पूरी तरह से भर चुका है। अस्पताल के सभी सेल बड़े से लेकर छोटे वन्यजीवों से भर गए है। ऐसे में अगर कोई नया घायल या बीमार वन्यजीव आता है, तो उसे रखने के लिए अस्पताल में जगह नहीं है।

    अधिकारियों के अनुसार, अब आने वाले जानवरों को अस्पताल के बाहर चिड़ियाघर के किसी बाड़े को अस्थाई अस्पताल के रूप में तैयार कर रखा जाएगा।

    चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार अस्पताल में बड़े जानवरों के लिए बने सेल में कुल 11 तेंदुए है, जिनमें तीन शावक शामिल हैं। इसके अलवा तीन बाघ भी हैं। ये सभी रेस्क्यू कर बाहर से आए है। इसमें एक तेंदुआ व उसके तीन शावक और एक बाघिन और उसका एक शावक कुछ दिन पहले रेस्क्यू कर बाहर से आए है।

    बाघिन का अभी एक शावक आना बाकी है। अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है और धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं छोटे जानवरों की बात करें तो अस्पताल में भेड़िया, गिद्ध, हिरन, तीन बंदर, दर्जन भर पक्षि और अजगर समेत कई अन्य वन्यजीव है। इन सभी को निगरानी में रखा गया है और नियमित देखभाल हो रही हैं।

    चिड़ियाघर के उप निदेशक व मुख्य चिकित्सक डा. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि वन विभाग से घायल या बीमार और बाहर से रेस्क्यू कर लाए जाने वाले वन्यजीवों की संख्या बढ़ गई है। नए वन्यजीवों के आने पर जो पहले से सेल में है और पूरी तरह से स्वस्थ है, उन्हें चिड़ियाघर के बाड़े में अस्थाई रूप से शिफ्ट कर दिया जाता है।

    इसके बाद आने वाले वन्यजीव को खाली हुए सेल में रखकर उसकी निगरानी की जाती है। अभी बाघिन का एक शावक आना बाकी है, रेस्क्यू के बाद उसे भी गोरखपुर चिड़ियाघर ही भेजा जाएगा। इसके लिए अस्पताल के सेल में जगह खाली गई है।

    अस्पताल फुल होने के बाद भी सभी सेल में रोजाना सफाई की जा रही है। दवाओं से लेकर खाने तक की समुचित व्यवस्था की गई है। डाक्टरों और पशु चिकित्सकों की टीम नियमित रूप से सभी जानवरों की जांच कर रही है।