Gorakhpur News: साल के अंतिम दौर में जागी जिला पंचायत, अब शुरू हो रहे कार्य

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विकास कार्यों को लेकर जिला पंचायत की सुस्ती सवालों के घेरे में है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 48 करोड़ रुपये का बजट होने के बावजूद जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की रफ्तार बेहद धीमी नजर आ रही है। हालात यह हैं कि पूरे साल निष्क्रिय रहने के बाद जिला पंचायत साल के अंतिम समय में अचानक सक्रिय हुई और अक्टूबर माह से टेंडर निकालने व कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया तेज की गई। विभाग तो 100 प्रतिशत कार्यों का टेंडर निकाल दिए जाने का दावा कर रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार अभी 25 प्रतिशत कार्य की टेंडर प्रक्रिया बाकी है।

जिला पंचायत का दावा है कि सभी कार्यों की मौजूदा प्रगति 25 से 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। कुछ स्थानों पर तो अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। क्योंकि इनके टेंडर की प्रक्रिया पूरे हुए ही पखवारे भर का समय बीता है। बाकी बचे कार्यों का भविष्य पूरी तरह बजट जारी होने की समय-सीमा पर निर्भर बताया जा रहा है।

विभाग की दलील है कि वर्ष 2025–26 का कुल बजट 48 करोड़ रुपये का है, जिसमें से लगभग 6 करोड़ रुपये कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर खर्च होने हैं। शेष 42 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए निर्धारित हैं। इस बजट का आधा हिस्सा राज्य वित्त आयोग और आधा हिस्सा 15वें वित्त आयोग से मिलता है। राज्य वित्त आयोग से हर महीने धनराशि प्राप्त होती है, जबकि केंद्रीय वित्त (15वां वित्त) से छह महीने में एक बार।

प्रशासन के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग के हिस्से का बजट करीब एक माह पहले मिला, वह भी पूरा नहीं। अपेक्षित राशि की तुलना में केवल लगभग 11 करोड़ रुपये ही प्राप्त हो सके। इस वजह से भी कुछ कार्यों के टेंडर जारी करने और कार्य शुरू कराने में देरी हुई। हालांकि सवाल यह है कि क्या बजट की प्रतीक्षा ही विकास कार्यों में देरी का एकमात्र कारण है?