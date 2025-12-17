बाराबंकी में प्रेमी से मिलने गई गोरखपुर की युवती की गला काटकर हत्या, शादी डॉट काम से शुरू हुआ था प्रेम प्रसंग

संवाद सूत्र, जागरण, मसौली (बाराबंकी)/गोरखपुर। शादी डॉट काम से प्रेम प्रसंग परवान चढ़ा तो प्रेमिका गोरखपुर से बाराबंकी प्रेमी से मिलने चली आई। यहां किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी गई। खून से लथपथ उसका शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक, फोरेंसिक टीम ने जांच की। प्रेमी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, परिवार के सभी सदस्य फरार हैं।

मसौली के ग्राम शहावपुर का निवासी संदीप यादव रिलायंस कंपनी में बायो सीएनजी इंजीनियर है। वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में कार्यरत है। संदीप की डेढ़ वर्ष पूर्व शादी डाट काम से गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र की रहने वाली 30 वर्षीय ममता यादव से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई थी। पारिवारिक दबाव के चलते संदीप की चार मई को दौकलपुर की युवती से शादी हो गई, जिसका गौना अभी नहीं आया था।

ममता की भी शादी हो चुकी है, परंतु एक-दूसरे की दिल्लगी थमने का नाम नहीं ले रही थी। युवती के दबाव में संदीप एक सप्ताह पहले छुट्टी लेकर घर आया था। सोमवार की रात ममता शहावपुर स्थित प्रेमी के घर आ गई, जिसको लेकर उसके माता-पिता और चारों बहनों ने विरोध किया। संदीप के ममता को वापस भेजने के आश्वासन पर मामला शांत हो गया। सभी लोग सो गए।