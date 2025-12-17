Language
    बाराबंकी में प्रेमी से मिलने गई गोरखपुर की युवती की गला काटकर हत्या, शादी डॉट काम से शुरू हुआ था प्रेम प्रसंग

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:27 AM (IST)

    गोरखपुर की युवती, जो शादी डॉट काम के माध्यम से बाराबंकी में अपने प्रेमी से मिलने गई थी, उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। युवती का खून से लथपथ शव घर में ...और पढ़ें

    पुलिस प्रेमी को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ, घटना के बाद स्वजन फरार। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण, मसौली (बाराबंकी)/गोरखपुर। शादी डॉट काम से प्रेम प्रसंग परवान चढ़ा तो प्रेमिका गोरखपुर से बाराबंकी प्रेमी से मिलने चली आई। यहां किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी गई। खून से लथपथ उसका शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक, फोरेंसिक टीम ने जांच की। प्रेमी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, परिवार के सभी सदस्य फरार हैं।

    मसौली के ग्राम शहावपुर का निवासी संदीप यादव रिलायंस कंपनी में बायो सीएनजी इंजीनियर है। वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में कार्यरत है। संदीप की डेढ़ वर्ष पूर्व शादी डाट काम से गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र की रहने वाली 30 वर्षीय ममता यादव से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई थी। पारिवारिक दबाव के चलते संदीप की चार मई को दौकलपुर की युवती से शादी हो गई, जिसका गौना अभी नहीं आया था।

    ममता की भी शादी हो चुकी है, परंतु एक-दूसरे की दिल्लगी थमने का नाम नहीं ले रही थी। युवती के दबाव में संदीप एक सप्ताह पहले छुट्टी लेकर घर आया था। सोमवार की रात ममता शहावपुर स्थित प्रेमी के घर आ गई, जिसको लेकर उसके माता-पिता और चारों बहनों ने विरोध किया। संदीप के ममता को वापस भेजने के आश्वासन पर मामला शांत हो गया। सभी लोग सो गए।

    मंगलवार की सुबह संदीप बिस्तर से उठकर शौच के लिए बाहर गया और वापस आया तो बिस्तर पर ममता के न मिलने पर बाहर आग के पास बैठी मां से पूछा। जवाब न मिलने पर फिर घर में देखने के लिए गया तो एक कमरे में ताला लगा था, ताला तोड़ा तो ममता का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था।

    इसके बाद संदीप के पिता कमलेश, माता संतोष कुमारी, बहन सुधा, निधि, मीरा और कंचन घर से फरार हो गए। संदीप ने घटना की सूचना पीआरवी को दी, जिसके बाद मसौली थाना प्रभारी अमित प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय, क्षेत्राधिकारी रामनगर, एडिशनल एसपी, फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया।

    शहावपुर में एक युवती का शव पड़ा था। युवक के परिवारजन फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, युवक को भी हिरासत में लिया गया है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।

    -अर्पित विजय वर्गीय, एसपी, बाराबंकी।