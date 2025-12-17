Language
    गोरखपुर में समन के आधार पर आयकर टीम ने व्यापारी से की पूछताछ, दिन भर रही सरगर्मी

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:21 AM (IST)

    गोरखपुर में आयकर विभाग ने एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के पार्टनर से कर संबंधी अनियमितता के मामले में पूछताछ की। टीम ने खजांची चौराहा स्थित आवास पर दो घंटे तक ...और पढ़ें

    आटोमोबाइल एजेंसी पर इनकमटैक्स का छापा। प्रतिष्ठान के बाहर खड़ी पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आयकर विभाग की ओर से आटोमोबाइल एजेंसी के एक पार्टनर से पूछताछ भी की। उन्हें कर संबंधी अनियमितता के संबंध में समन जारी किया गया था। सुबह टीम ने उनके खजांची चौराहा स्थित आवास पहुंची और करीब दो घंटे तक उनसे जमा कर के संबंध में जानकारी ली।

    साक्ष्य के अनुरूप जानकारी नहीं मिलने पर टीम उन्हें उनके आवास से अपने साथ लेकर उनके पार्टनर के एजेंसी के दफ्तर पहुंची और वहां लंबी पूछताछ की गई। पूरी कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम ने बाहरी सभी को अंदर आने से रोके रखा। देर रात तक सर्च की कार्रवाई जारी रही।

    मंगलवार को आयकर विभाग की टीम सुबह करीब छह बजे ही शहर के अलावा गीडा क्षेत्र में उद्यमियों से लेकर व्यापारियों तक के आवास और प्रतिष्ठानों पर पहुंच गई। टीम ने गीडा, बरगदवा के अलावा शहर के कुल छह स्थानों पर सर्च की कार्रवाई की। सबसे बड़ी कार्रवाई आटोमोबाइल एजेंसी के संचालक और उनसे जुड़े प्रतिष्ठान, फैक्ट्री और गोदाम में सर्च के दौरान रही।

    दरअसल सर्च की कार्रवाई धारा 132 के तहत वरिष्ठ आयकर अधिकारियों द्वारा की जाती है, जब प्रधान महानिदेशक, महानिदेशक, मुख्य आयुक्त, आदि को लगता है कि किसी व्यक्ति के पास पूरी तरह या आंशिक रूप से अघोषित आय, संपत्ति या नकदी जैसी मूल्यवान वस्तुएं हैं।

    इसी आधार पर मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने गीडा और बरगदवा क्षेत्र के दो उद्यमियों के प्रतिष्ठानों और आवासों के अलावा गोरखपुर के आटोमोबाइल एजेंसी के आवास, प्रतिष्ठान व गोदाम और उनके पार्टनर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ सर्च की कार्रवाई की। कार्रवाई शुरू होते ही एजेंसी और आवासों का मुख्य गेट अंदर से बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने इन आवासों और प्रतिष्ठानों के कैमरों को भी बंद करा दिया।

     

    सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इन सभी प्रतिष्ठानों और आवासों के बाहर पीएसी के जवानों की तैनाती रही। इसकी वजह से आसपास के इलाके में उत्सुकता का माहौल बना रहा। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आसपास के व्यवसायियों और राहगीरों में भी चर्चाओं का दौर चलता रहा। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम कंप्यूटर सिस्टम, हार्डडिस्क, बिल बुक, कैश बुक, बैंक लेन-देन, बिक्री से संबंधित अभिलेख समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है।

    डिजिटल डाटा के साथ-साथ कागजी रिकार्ड को भी खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है, कि टीम आय, खर्च, बिक्री और कर से संबंधित संभावित अनियमितताओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है। आयकर विभाग की जानकारी के अनुसार कार्रवाई तीन दिन तक चलने की संभावना है।