गोरखपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में चोरी की आशंका
गोरखपुर के पोहिला गांव में शकुंतला देवी नामक एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। उनके घर में चोरी की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अलमारी टूटी हुई मिली। महिला अकेली रहती थी, और उनके पति विदेश में कार्यरत हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, बड़हलगंज/झुमिला बाजार। क्षेत्र के पोहिला गांव में मंगलवार की रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान शकुंतला देवी (45) पत्नी राकेश साहनी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई।
बताया जा रहा है कि शकुंतला देवी घर में अकेली रहती थीं, जबकि उनके पति राकेश साहनी विदेश में नौकरी करते हैं। दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी। बुधवार सुबह पड़ोसियों व परिवार के अन्य लोगों ने बताया कि जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो बगल के लोगों ने छत का दरवाजा खुला देख बच्चों को छत के रास्ते भेजा तो उन लोगों ने महिला को मृत अवस्था में पाया।
सूचना पर थाना प्रभारी चन्द्रभान सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि घर की अलमारी और अन्य सामानों को तोड़कर खोजबीन की गई, जिससे चोरी की आशंका जताई जा रही है।
यह भी पढ़ें- शादी के बाद जहर खाने वाले प्रेमी युगल को BRD से मिली छुट्टी, पुलिस ने कार्रवाई से किया इनकार
एसपी साउथ जितेंद्र कुमार एवं सीओ दरवेश कुमार थाना प्रभारी चंद्रभान सिह मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
घटनास्थल पर पहुंचे एसपी साउथ जितेंद्र कुमार तोमर का कहना है कि महिला घर में अकेली रहती थी। वह बेड पर मृत मिली है। मौत का कारण पता किया जा रहा है। अभी तक उसके शरीर पर कहीं कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। हर पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।