गोरखपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में चोरी की आशंका

जागरण संवाददाता, बड़हलगंज/झुमिला बाजार। क्षेत्र के पोहिला गांव में मंगलवार की रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान शकुंतला देवी (45) पत्नी राकेश साहनी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

बताया जा रहा है कि शकुंतला देवी घर में अकेली रहती थीं, जबकि उनके पति राकेश साहनी विदेश में नौकरी करते हैं। दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी। बुधवार सुबह पड़ोसियों व परिवार के अन्य लोगों ने बताया कि जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो बगल के लोगों ने छत का दरवाजा खुला देख बच्चों को छत के रास्ते भेजा तो उन लोगों ने महिला को मृत अवस्था में पाया।