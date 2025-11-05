Language
    शादी के बाद जहर खाने वाले प्रेमी युगल को BRD से मिली छुट्टी, पुलिस ने कार्रवाई से किया इनकार

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:48 PM (IST)

    गोरखपुर में मंदिर में शादी करने के बाद जहर खाने वाले प्रेमी युगल को बीआरडी मेडिकल कॉलेज से छुट्टी मिल गई है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। युवक की शादी कहीं और तय होने से परेशान होकर दोनों ने यह कदम उठाया था। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मंदिर में शादी रचाने के बाद जहर खाकर कलाई की नस काटने वाले प्रेमी युगल को मंगलवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई।दोनों की हालत अब सामान्य है और उन्होंने पुलिस से किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने की बात कही है।चिकित्सकों ने बताया कि प्रेमी-युगल को तीन दिन पहले गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था,जहां उपचार के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ।

    मामला गुलरिहा क्षेत्र का है।हाईस्कूल में पढ़ने वाली छात्रा का स्कूल आते-जाते बस चालक से प्रेम संबंध बन गया था।बताया गया कि युवक के घरवालों को जब इसकी जानकारी हुई,तो उसकी सगाई किसी अन्य युवती से तय कर दी गई, जिसकी शादी मार्च 2026 में होनी थी।

    युवक की शादी तय होने की बात जानकर छात्रा काफी परेशान रहने लगी। 30 अक्टूबर की रात 11 बजे उन्होंने फुलवरिया स्थित एक मंदिर में दोनों ने शादी रचाई और उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इसके बाद दोनों ने जहर खाकर अपनी कलाई की नस काट ली।रात में जब युवक के परिजनों को इंटरनेट मीडिया से इसका पता चला,तो उन्होंने तलाश शुरू की।

    रामपुर बुजुर्ग गांव के पास दोनों अचेत अवस्था में मिले।दोनों को तुरंत बीआरडी मेडिकल कालेज लाया गया।गुलरिहा थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में दोनों पक्ष ने तहरीर नहीं दी है।