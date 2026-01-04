Language
    युवक को खुदकुशी के लिए उकसाने वाला पत्नी का प्रेमी गिरफ्तार, प्रताड़ना से तंग आकर केशव ने खुद को मारी थी गोली

    By Jitendra Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:27 PM (IST)

    गोरखपुर में एक युवक को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में उसकी पत्नी के प्रेमी सनूप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मृतक केशव सिंह ने मानसिक प्रताड़ना से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। युवक को खुदकुशी के लिए उकसाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले एक आरोपित को बेलीपार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान बस्ती जिले के गौर थाना, जैतापुर निवासी सनूप सिंह के रूप में हुई। आरोपित मृत युवक की पत्नी का प्रेमी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    घटना नवंबर 2025 की है। कलानी खुर्द निवासी केशव सिंह ने खुद को गोली मार ली थी। मेडिकल कालेज से रेफर होने पर लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद केशव के पिता इंद्रदेव सिंह ने बेलीपार थाने में तहरीर दी। बहू साक्षी सिंह, उसके प्रेमी सनूप सिंह और बहू के बहनोई विवेक सिंह पर केशव को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। पुलिस को बताया था कि उनके बेटे केशव की शादी नौ जुलाई, 2024 को बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के महुआ डावर निवासी साक्षी सिंह से हुआ था।

    फोन पर घंटों रहती थी व्यस्त

    शादी के अगले दिन साक्षी विदा होकर उनके घर आई, लेकिन 18 दिन बाद ही मायके चली गई। वह शादी के बाद से ही उसकी उपेक्षा करती थी और घंटों फोन पर व्यस्त रहती थी। बेटे द्वारा मना करने पर वह उग्र हो जाती थी। साक्षी के घर पर रहने के दौरान ही उसके प्रेमी सनूप सिंह बेटे के मोबाइल फोन पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेजता था। आरोपित सनूप यह भी कहता था कि भले ही साक्षी की शादी उससे हो गई है, लेकिन उसका असली पति वही है।

    इससे तंग आकर उनके बेटे ने 10 अगस्त, 2024 को आइजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच, साक्षी के बहनोई बस्ती जनपद के पैकौलिया स्थित गढ़वा दल थम्मन पैकौलिया निवासी विवेक सिंह ने एक नवंबर, 2025 को आरोपित बहनोई ने अपने मोबाइल फोन से बेटे को फोन कर अपशब्दों का प्रयोग किया।

    आरोपितों की मानसिक प्रताड़ना से उनका बेटा टूट गया और एक नवंबर की ही रात 10 बजे उसने कमरे का दरवाजा बंद कर खुद को गोली मार ली। तीन नवंबर को इलाज के दौरान उसकी लखनऊ स्थित डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि एक आरोपित को जेल भेज दिया गया है। अन्य दोनों की तलाश चल रही है।