    गोरखपुर की शादियों में फूलों के गहने बढ़ाएंगे शोभा, मंडप में सजेगी चादर

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:34 AM (IST)

    गोरखपुर में विवाह सीजन के चलते फूलों की मांग बढ़ गई है। फूल व्यापारी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बार शादियों में थीम आधारित सजावट और फूलों के गहने खास आकर्षण होंगे। विक्रेताओं के अनुसार, हल्दी, मेहंदी, जयमाल और मंडप के लिए ताजे फूलों की मांग है। होटल और खुले स्थानों पर प्राकृतिक सजावट की मांग से व्यापार लगभग तीन गुना बढ़ गया है। 

    हल्दी से लेकर विवाह स्थल को सजाने में ताजे फूलों की होती मांग

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शादी का सीजन नजदीक आते ही फूलों की मांग बढ़ गई है। फूल कारोबारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार विवाह समारोहों में थीम आधारित सजावट और फूलों के गहने विशेष आकर्षण बनेंगे। विक्रेताओं का कहना है कि हल्दी, मेहंदी, जयमाल और मंडप, हर रस्म के लिए ताजे फूलों की मांग हो रही है। होटल, मैरिज हाल, लान और खुले स्थानों पर होने वाले समारोहों में प्राकृतिक साज-सज्जा की चाहत बढ़ी है, जिससे व्यापार लगभग तीन गुणा तक बढ़ गया है।

    विक्रेताओं के अनुसार लगन शुरू होने के पहले ही बड़ी संख्या में लोगों ने एडवांस बुकिंग करा दी है। मंच, मंडप, स्वागत-द्वार और सेल्फी प्वाइंट सजाने के लिए अलग-अलग किस्म के फूलों की आवश्यकता पड़ रही है। दूल्हे की कार और डोली की सजावट में भी नए-नए डिजाइन शामिल किए जा रहे हैं।

    गोलघर के फूल विक्रेता समीर राय बताते हैं कि इस मौसम में गुलाब, डेजी, लिली, जिप्सी और गेंदा की मांग सबसे अधिक रहती है। इसके साथ ही जयमाल और दुल्हन के लिए फूलों के गहने, चादर एवं मंच सजावट में आर्किड इत्यादि विशेष फूल उपयोग में लाए जा रहे हैं। इनकी आपूर्ति बेंगलुरु, नासिक, पुणे और कोलकाता से होती है।

    हजारीपुर के फूल व्यवसायी जितेंद्र सैनी का कहना है कि मांग तो बढ़ी है, पर आपूर्ति सीमित होने से दाम भी बढ़े हैं। ग्राहकों की रुचि के अनुसार भेजे जाने वाले फूलों में कीमतों में काफी अंतर है। गुलाब का बंडल लगभग 200 रुपये में, जयमाल के लिए बनने वाले विशेष जेवर 800 रुपये प्रति बंडल में उपलब्ध हैं।

    हल्दी माला 100 से 300 रुपये तक मिल रही है, जबकि सामान्य मालाओं की कीमत 600 रुपये से शुरू हो रही है। विक्रेताओं के अनुसार हर ग्राहक अपनी थीम और पसंद के अनुसार माला व सजावट तैयार करा रहा है। नए प्रयोगों के कारण विवाह समारोहों में तरह-तरह के फूलों का प्रयोग किया जा रहा है।