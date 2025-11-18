UP Weather News: गोरखपुर में रात के बाद दिन को भी घेरेगी ठंड, धूप से मिलेगा आराम

जागरण संवादाता, गोरखपुर। ठंड के मौसम का प्रभाव बढ़ने लगा है। पछुआ हवा के चलते न्यूनतम के बाद अब अधिकतम तापमान भी गिरने लगा है। ऊपरी वायुमंडल में चल रही पुरुवा हवा रात से लेकर सुबह तक कोहरे का कारण बन रही है। इसके चलते ही ऊपरी वायुमंडल मेंं डस्ट हेज बन रही है।

