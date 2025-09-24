30 से शुरू होगा MLC शिक्षक मतदाता सूची का पुनरीक्षण, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक
गोरखपुर में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिक्षक संघ के साथ मतदाता सूची पर बैठक की। प्रतिनिधियों ने नामावली को पारदर्शी बनाने के सुझाव दिए और अधिक मतदान केंद्र बनाने का आग्रह किया। अधिकारी ने शिक्षकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम 30 सितंबर से शुरू होगा और अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर 2025 को होगा।
प्रशासन ने किया समय सीमा के भीतर सभी अर्ह शिक्षकों को मतदाता बनाने की अपील
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी क्षेत्र की मतदाता सूची को लेकर मंगलवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
इस दौरान प्रतिनिधियों ने एक स्पष्ट एवं पारदर्शी निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में अपने- अपने सुझाव दिए। अपर जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन एवं अन्य निर्देश का पालन करते हुए निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी।
बैठक में प्रतिनिधियों ने शिक्षक निर्वाचन के लिए अधिक मतदान केंद्र बनाने का भी आग्रह किया तो वहीं सभी प्रतिनिधियों से अपील करते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा आयोग द्वारा जारी समय सीमा के अंदर सभी अर्ह शिक्षकों को निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करें।
उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम 30 सितंबर से शुरू होगा। फार्म 18 या 19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2025 है। निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 25 नवंबर को होगा।
प्रकाशित नामावलियों में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तिथि 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक रहेगी। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण करके अनुपूरक सूची 25 दिसम्बर 2025 को मुद्रित की जाएगी। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 30 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए मंडलायुक्त कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय गोरखपुर में संपर्क किया जा सकता है।
