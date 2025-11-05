गोरखपुर में SIR के लिए घर-घर पहुंचने लगे बीएलओ, दे रहे गणना प्रपत्र

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की मंगलवार से शुरूआत हो गई है। अगले दो से तीन दिन में इसके पूरी तरह से गति पकड़ लेने की उम्मीद है। मतदाता सूची को अद्यतन, सटीक और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से पहले दिन शहर और पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के कई बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) मतदाताओं के घरों पर पहुंचे और उन्हें गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया। जिला प्रशासन के मुताबिक बुधवार से ग्रामीण, कैंपियरगंज, सहजनवां, चौरीचौरा के बीएलओ भी क्षेत्र में पहुंचने लगेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ईआरओ/एसडीएम सदर दीपक गुप्ता के नेतृत्व में बुधवार को शहर विधानसभा क्षेत्र के 65 बूथों पर बीएलओ ने पात्र मतदाताओं को फार्म-6 (नया पंजीकरण), फार्म-7 (नाम विलोपन) और फार्म-8 (सुधार/स्थान परिवर्तन) के बारे में जानकारी दी गई। एसडीएम दीपक गुप्ता ने कहा कि हर बीएलओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूटे नहीं।

उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा वितरित किए जा रहे प्रपत्रों की जानकारी बीएलओ एप पर तत्काल अपलोड की जा रही है, जिससे कार्य में पारदर्शिता और गति बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन नागरिकों की आयु 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है, उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान स्थानांतरित या मृत मतदाताओं के नामों को सूची से हटाया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची पूर्णतः अद्यतन और शुद्ध हो सके। उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी से करें।

विधानसभा क्षेत्र 321 पिपराइच में भी मतदाता गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य पहले दिन ही शुरू हो गया । इस अभियान की निगरानी ईआरओ एवं एएसडीएम सदर सुदीप तिवारी स्वयं कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ क्षेत्र का दौरा किया तथा गणना प्रपत्र वितरण की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाना है।