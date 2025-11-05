UP में सभी तहसीलों में चार दिन तक ठप रहेगी संपत्ति की रजिस्ट्री, सामने आई यह वजह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में आठ नवंबर से चार दिनों तक सभी संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया ठप रहेगी। इस दौरान स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का सर्वर शिफ्टिंग कार्य किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आठ से 11 नवंबर तक किसी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी।

एआइजी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन संजय कुमार दुबे ने बताया कि विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर को अब नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ा जा रहा है। यह तकनीकी प्रक्रिया प्रदेशभर में लागू की जा रही है, ताकि भविष्य में रजिस्ट्री की आनलाइन प्रणाली और अधिक स्थायी एवं सुरक्षित बन सके। इस कारण चार दिनों तक जिले के सभी आठ सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री, दस्तावेज पंजीकरण और अन्य अभिलेख संबंधी कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा।

उन्होंने बताया कि 10 और 11 नवंबर को सर्वर टेस्टिंग का कार्य किया जाएगा। इस दौरान सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, लेकिन कोई पंजीकरण कार्य नहीं होगा। विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद सर्वर सिस्टम पहले से बेहतर काम करेगा और आनलाइन रजिस्ट्री की गति भी बढ़ेगी।

पिछले एक महीनें से सर्वर बार-बार ठप पड़ने से आम लोगों, अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी।

एआइजी ने लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की योजना बना रहे हैं, वे इसे या तो आठ नवंबर से पहले करा लें या फिर 12 नवंबर के बाद की तारीख तय करें। विभाग ने अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और आम नागरिकों को इसके बारे में पहले से अवगत करा दिया है, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो।



चार दिन का शेड्यूल-