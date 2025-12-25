SIR in UP: सत्यापन कराने का मिल रहा एक आखिरी मौका, गोरखपुर में 6.47 लाख वोटरों के नाम कटना तय
गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्र भरने और एएसडी वोटरों के सत्यापन का आज अंतिम मौका है। जिले में 6.47 लाख वोटरों के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआइआर अभियान के तहत गणना प्रपत्र भरने, उसे पोर्टल पर अपलोड करने और एएसडी (अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक व डुप्लीकेट) वोटरों के सत्यापन कार्य का शुक्रवार को अंतिम मौका है।
इसके बाद ड्राफ्ट रोल तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा और 31 को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा। गोरखपुर में 11 को ही अभियान का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था लेकिन, आयोग ने दूसरी बाद समय सीमा बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी। साथ ही एएसडी वोटरों के फिर से सत्यापन का निर्देश जारी किया।
जिला प्रशासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक सत्यापन में कुछ बूथों पर मामूली कमी मिली। इस दौरान करीब 350 एएसडी वोटर मौके पर उपस्थित मिले या गणना प्रपत्र जमा हुए। अभी भी जिले से 6 लाख 47 हजार 407 एएसडी वोटरों का नाम कटना तय है। जिले की मतदाता सूची में कुल करीब 36 लाख वोटरों के नाम दर्ज हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विनीत सिंह के अनुसार चिल्लूपार, खजनी और बांसगांव में सबसे अधिक मतदाता हटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गुरुवार तक सिर्फ 9.60 प्रतिशत ही ऐसे मतदाता बचे, जिनकी मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी। 73 प्रतिशत मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में मिल गए हैं जबकि बाकी करीब 17.60 प्रतिशत वोटर एएसडी वोटर की श्रेणी में हैं।
गलत जानकारी भी सुधारी
गोरखपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय में काफी लोगों ने पूर्व में गणना प्रपत्र में दी गई गलत जानकारी को भी बीएलओ की मदद से सुधारा है। मतदाता सूची सटीक और पारदर्शी बने इसलिए निर्वाचन आयोग ने इस बार बीएलओ को ''एडिट'' की भी सुविधा उपलब्ध कराई है। गणना प्रपत्र की फीडिंग के बाद भी बीएलओ संबंधित जानकारी को दुरुस्त कर सकता है।
विधानसभा वोटरों की मैपिंग नहीं हो सकी
- कैंपियरगंज 11.7
- पिपराइच 13
- शहर 7.4
- ग्रामीण 10.6
- सहजनवां 9.7
- खजनी 6.6
- चौरीचौरा 6.44
- बांसगांव 10.7
- चिल्लूपार 9.9
(आंकड़े सभी प्रतिशत में)
जिले में एसआइआर अभियान का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। एएसडी वोटरों का फिर से सत्यापन भी कराया गया है जिसमें मामूली बूथों पर कुछ वोटर मौजूद मिले तो कुछ ने अपना गणना प्रपत्र जमा किया। इनकी संख्या 400 से भी कम है। राजनीतिक दलों की ओर से तैनात बीएलए को भी एएसडी वोटरों की सूची उपलब्ध कराई गई है। उनसे मिली सूचनाओं के आधार पर भी सत्यापन कराया गया है। गणना प्रपत्र जमा करने, फीडिंग व सत्यापन का शुक्रवार को आखिरी मौका है। इसके बाद मतदाता सूची के अनंतिम प्रकाशन की तैयारी शुरू हो जाएगी, जो 31 दिसंबर को होगा -दीपक मीणा, जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी
