SIR In UP: गोरखपुर में 98.5 प्रतिशत गणना प्रपत्र हुए फीड, कटेंगे 6.24 लाख नाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बड़े पैमाने पर बोगस और दोहरी प्रविष्टियों वाले वोटरों की पहचान की जा रही है। 36 लाख मतदाताओं वाले जिले में अब तक 98.5 प्रतिशत गणना प्रपत्रों की वापसी और डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। प्रारंभिक समीक्षा में 17 प्रतिशत यानी लगभग 6.24 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया तय मानी जा रही है। इनमें शहर विधानसभा क्षेत्रों से करीब 61 हजार और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों से 63 हजार वोटर शामिल हैं। जिनके नाम कट सकते हैं उनमें मृतक, डबल एंट्री और शिफ्टेड वोटर हैं।

अभियान के तहत प्रपत्र भरने और डिजिटाइजेशन के दौरान कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने वर्षों पहले रोजगार, व्यवसाय या शिक्षा के कारण शहर का रुख किया था और गांव में भी जिनके आवास है, उन्होंने पुनरीक्षण के दौरान अलग-अलग स्थानों से गणना प्रपत्र जमा किए। कई ने माता-पिता के लिए गांव से और स्वयं व पत्नी के लिए शहर से प्रपत्र भरकर प्रस्तुत किए। वहीं, कुछ लोग जो लंबे वक्त से शहर में रह रहे थे, उन्होंने गांव से ही मतदाता बनना बेहतर माना है। उन्होंने वहीं से अपने नाम के सत्यापन के लिए प्रपत्र जमा किए।

जिला प्रशासन के अनुसार, अभियान के दौरान ऐसे कई मामलों का पता चला है जिनमें एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज था। खासकर शहर और देहात के मिलेजुले इलाकों में यह समस्या अधिक पाई गई। यही नहीं, कई पुराने रिकार्ड में ऐसे नाम भी मिले जिनके वोटर वर्षों पहले जिले से बाहर जा चुके थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन प्रविष्टियां अब तक हटाई नहीं गई थीं।