SIR In UP: अब 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं का दोबारा होगा सत्यापन, बीएलओ लगाएंगे रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, बस्ती। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को अब 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं का दोबारा सत्यापन करना होगा। इसके साथ ही समानता वाले मतदाता को सत्यापित कर अपनी रिपोर्ट लगानी होगी। यह व्यवस्था बीएलओ एप के नए वर्जन में जोड़ दिया गया है। बीएलओ द्वारा जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र की फोटो बिना अपलोड किए डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। नए एप में उनके नाम दिखने लगे हैं। ऐसे मतदाताओं के गणना प्रपत्र को ढूंढकर बीएलओ को फोटो अपलोड करनी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समय के साथ बीएलओ एप में नए फीचर जुड़ते जा रहे हैं। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी इसी के अनुसार बीएलओ से कार्य ले रहे हैं। शेष बचे मतदाताओं के मैपिंग तथा एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक, समानता) का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही बीएलओ को इस नए फीचर का भी कार्य करना होगा।