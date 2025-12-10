SIR In UP: अब 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं का दोबारा होगा सत्यापन, बीएलओ लगाएंगे रिपोर्ट
जागरण संवाददाता, बस्ती। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को अब 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं का दोबारा सत्यापन करना होगा। इसके साथ ही समानता वाले मतदाता को सत्यापित कर अपनी रिपोर्ट लगानी होगी। यह व्यवस्था बीएलओ एप के नए वर्जन में जोड़ दिया गया है। बीएलओ द्वारा जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र की फोटो बिना अपलोड किए डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। नए एप में उनके नाम दिखने लगे हैं। ऐसे मतदाताओं के गणना प्रपत्र को ढूंढकर बीएलओ को फोटो अपलोड करनी होगी।
समय के साथ बीएलओ एप में नए फीचर जुड़ते जा रहे हैं। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी इसी के अनुसार बीएलओ से कार्य ले रहे हैं। शेष बचे मतदाताओं के मैपिंग तथा एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक, समानता) का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही बीएलओ को इस नए फीचर का भी कार्य करना होगा।
मृतक मिलने पर इनके नाम को डिलिट भी किया जा सकता है। समानता वाले मतदाता भी नए वर्जन में दिखने लगे हैं। बीएलओ द्वारा इनका भी सत्यापन किया जाएगा। एक नाम के दो मतदाता दिखने पर इन्हें अपनी रिपोर्ट लगानी होगी। यह सभी कार्य 11 दिसंबर तक पूर्ण किया जाना है। जिला व तहसील स्तर की समीक्षा में जिन बूथों का नो मैपिंग प्रतिशत अधिक है।
वहां के बीएलओ को प्रतिशत घटाने के लिए बराबर निर्देशित किया जा रहा है। बीएलओ सहयोगी भी लगाए गए हैं। अधिक एएसडीडी वाले बूथों पर अधिकारियों की नजर है। इसके साथ उन बूथों कई भी सूची तैयार की गई है, जहां नो मैपिंग का कार्य पांच प्रतिशत के आस पास आ गया है। नामित अधिकारी बूथों पर पहुंच कर एएसडीडी सूची का सत्यापन कर रहे हैं। इसमें बूथ लेबल एजेंटों का को भी शामिल किया जा रहा है ।जिससे बाद में उनके द्वारा आपत्ति न खड़ी होने पाए।
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में जिले की प्रगति काफी अच्छी है। सौ प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। मैपिंग का कार्य भी तेजी से चल रहा है। निर्वाचन आयोग से निर्देश मिले हैं कि अब 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं का दोबारा सत्यापन कराया जाए, जिसके तहत सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है। बीएलओ एप में नया वर्जन भी जोड़ा गया है।
-कृत्तिका त्योत्स्ना, जिला निर्वाचन अधिकारी, बस्ती
