Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोरखपुर में 3.22 लाख मतदाताओं को जारी होगा नोटिस, वजह भी हो गई साफ; 6.47 लाख वोटर के कटेंगे नाम

    By Arun Chand Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:50 PM (IST)

    गोरखपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची से 6.47 लाख एएसडी श्रेणी के नाम हटाए जाएंगे। 3.22 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी होगी, जिनकी मैप ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत गणना प्रपत्र भरने, जमा करने एवं डिजिटाइज करने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। सत्यापन के बाद भी मतदाता सूची में अबसेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व डेड यानी एएसडी श्रेणी में अभी भी 6 लाख 47 हजार 519 नाम कायम हैं, जिनका कटना तय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान में जिले की मतदाता सूची में करीब 36 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। जितने लोगों ने गणना प्रपत्र भरा है, उसमें से लगभग 91 प्रतिशत (एएसडी मतदाताओं समेत) मतदाताओं के वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग हो चुकी है। इन मतदाताओं को पहचान के लिए किसी भी तरह का प्रमाणपत्र नहीं देना होगा।

    लेकिन, 3 लाख 22 हजार 468 ऐसे मतदाता हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हो पायी है। यानी इन मतदाताओं के विवरण का मिलान 2003 की मतदाता सूची से नहीं किया जा सका है। अभियान के अगले चरण में इन मतदाताओं को अब जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा।

    अभियान से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक पिपराइच विधानसभा में सबसे ज्यादा लोगों को नोटिस भेजी जाएगी। यहां लगभग 50 हजार 231 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। दूसरे नंबर पर कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के सबसे अधिक 41 हजार 694 मतदाताओं को प्रमाण देना होगा। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के सबसे कम 21 हजार 770 लोगों को ही नोटिस जारी करनी पड़ेगी। गोरखपुर शहर में 31 हजार 948 और गोरखपुर ग्रामीण में 39 हजार 943 लोगों को मैपिंग के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें एसआइआर अभियान की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी दी । अभियान के दौरान मतदाताओं के कुल डिजिटाइजेशन, मैपिंग और कटने वाले नाम के बारे में जानकारी दी गई।

    • 3.20 लाख मतदाता हो गए शिफ्ट
    • 1. 33 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है
    • 1.7 हजार मतदाता अपने पते पर उपस्थित नहीं मिले


    एसआइआर अभियान के तहत जितने लोगों ने गणना प्रपत्र भरा था, उसमें से लगभग 90 प्रतिशत की मैपिंग हो चुकी है। लगभग 3.22 लाख मतदाताओं को पहचान के प्रमाण के लिए नोटिस भेजा जाएगा। इसी तरह एएसडी श्रेणी में शामिल लगभग 6.47 लाख मतदाताओं के नाम कटेंगे। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा। - विनीत सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

    विधानसभा क्षेत्र अनुसार मतदाता डिजिटाइजेशन एवं नाम कटने की स्थिति
    विधानसभा क्षेत्र कुल मतदाता डिजिटाइजेशन जिनकी मैपिंग नहीं हुई इतने नाम कटेंगे
    कैंपियरगंज 392427 324137 41694 68293
    पिपराइच 414711 352564 50231 62147
    गोरखपुर शहर 480892 417665 31948 63227
    गोरखपुर ग्रामीण 429833 359115 39983 70721
    सहजनवा 383221 321835 35562 61387
    खजनी 387022 303686 25124 83359
    चौरी चौरा 360030 292511 21770 67520
    बांसगांव 378779 295510 37310 83269
    चिल्लूपार 439618 352030 38846 87596