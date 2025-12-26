गोरखपुर में 3.22 लाख मतदाताओं को जारी होगा नोटिस, वजह भी हो गई साफ; 6.47 लाख वोटर के कटेंगे नाम
गोरखपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची से 6.47 लाख एएसडी श्रेणी के नाम हटाए जाएंगे। 3.22 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी होगी, जिनकी मैप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत गणना प्रपत्र भरने, जमा करने एवं डिजिटाइज करने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। सत्यापन के बाद भी मतदाता सूची में अबसेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व डेड यानी एएसडी श्रेणी में अभी भी 6 लाख 47 हजार 519 नाम कायम हैं, जिनका कटना तय है।
वर्तमान में जिले की मतदाता सूची में करीब 36 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। जितने लोगों ने गणना प्रपत्र भरा है, उसमें से लगभग 91 प्रतिशत (एएसडी मतदाताओं समेत) मतदाताओं के वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग हो चुकी है। इन मतदाताओं को पहचान के लिए किसी भी तरह का प्रमाणपत्र नहीं देना होगा।
लेकिन, 3 लाख 22 हजार 468 ऐसे मतदाता हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हो पायी है। यानी इन मतदाताओं के विवरण का मिलान 2003 की मतदाता सूची से नहीं किया जा सका है। अभियान के अगले चरण में इन मतदाताओं को अब जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा।
अभियान से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक पिपराइच विधानसभा में सबसे ज्यादा लोगों को नोटिस भेजी जाएगी। यहां लगभग 50 हजार 231 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। दूसरे नंबर पर कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के सबसे अधिक 41 हजार 694 मतदाताओं को प्रमाण देना होगा। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के सबसे कम 21 हजार 770 लोगों को ही नोटिस जारी करनी पड़ेगी। गोरखपुर शहर में 31 हजार 948 और गोरखपुर ग्रामीण में 39 हजार 943 लोगों को मैपिंग के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें एसआइआर अभियान की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी दी । अभियान के दौरान मतदाताओं के कुल डिजिटाइजेशन, मैपिंग और कटने वाले नाम के बारे में जानकारी दी गई।
- 3.20 लाख मतदाता हो गए शिफ्ट
- 1. 33 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है
- 1.7 हजार मतदाता अपने पते पर उपस्थित नहीं मिले
एसआइआर अभियान के तहत जितने लोगों ने गणना प्रपत्र भरा था, उसमें से लगभग 90 प्रतिशत की मैपिंग हो चुकी है। लगभग 3.22 लाख मतदाताओं को पहचान के प्रमाण के लिए नोटिस भेजा जाएगा। इसी तरह एएसडी श्रेणी में शामिल लगभग 6.47 लाख मतदाताओं के नाम कटेंगे। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा। - विनीत सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी
|विधानसभा क्षेत्र
|कुल मतदाता
|डिजिटाइजेशन
|जिनकी मैपिंग नहीं हुई
|इतने नाम कटेंगे
|कैंपियरगंज
|392427
|324137
|41694
|68293
|पिपराइच
|414711
|352564
|50231
|62147
|गोरखपुर शहर
|480892
|417665
|31948
|63227
|गोरखपुर ग्रामीण
|429833
|359115
|39983
|70721
|सहजनवा
|383221
|321835
|35562
|61387
|खजनी
|387022
|303686
|25124
|83359
|चौरी चौरा
|360030
|292511
|21770
|67520
|बांसगांव
|378779
|295510
|37310
|83269
|चिल्लूपार
|439618
|352030
|38846
|87596
