    UP के इस शहर में हरी सब्जियों की कीमत में उछाल, जेब हो रही ढीली

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:24 PM (IST)

    गोरखपुर में अन्नकूट के त्योहार पर सब्जियों की मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल आया है। बाजारों में 36 प्रकार की सब्जियों की खूब बिक्री हुई, लेकिन लोगों को बढ़ी हुई कीमतों पर सब्जियां खरीदनी पड़ी। मिक्स सब्जी 200 से 400 रुपये प्रति किलो तक बिकी। गोवर्धन पूजा की तैयारी के लिए लोगों ने पहले ही सब्जियां खरीद लीं।

    त्योहारी मांग से सब्जियों की कीमतों में आया उछाल

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अन्नकूट पर शहर के बाजार में सब्जियों की रौनक के बीच लोगों की जेब हल्की होती नजर आई। परंपरा के अनुसार अन्नकूट में 36 प्रकार की सब्जियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन त्योहारी मांग के कारण लोगों को बुधवार को बाजार से अधिक कीमतों पर सब्जियां खरीदनी पड़ी।

    शहर के प्रमुख बाजारों धर्मशाला, असुरन, माेहद्दीपुर, आजाद चौक, नौसढ़, शास्त्री चौक पर बुधवार को परवल, सहजन, शतावरी, लौकी, फूलगोभी, ब्रोकली समेत विभिन्न सब्जियों की खूब बिक्री हुई।

    बेनीगंज के सब्जी विक्रेता सुरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि अन्नकूट स्पेशल मिक्स सब्जी 200 रुपये प्रति किलो में बिक रही है, लेकिन मात्रा और अन्य किस्म की सब्जियां बढ़ाने पर यह कीमत 350-400 रुपये तक पहुंच जाती है। मंडी में सब्जियों की कीमतों में 15-25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

    मटर जहां 125-150 रुपये प्रति किग्रा रहा। वहीं, बथुआ 70-80, गाजर 70-80, शिमला मिर्च 140-160, परवल 100-120, आंवला 100-120, गोभी 90-100, बैंगन 50-60, कद्दू 25-30, मूली 60, पालक और लौकी 50, खीरा 70 और भिंडी के भाव 60 रुपये प्रति किलो रहे।

    गोलघर से खरीदारी करने आई शांति ने बताया कि हम गुरुवार गोवर्धन पूजा मनाएंगे, इसलिए तैयारी आज से कर रहे हैं। इस त्योहार में कई प्रकार की सब्जियों की आवश्यकता होती है, जिससे अन्नकूट प्रसाद अच्छी तरह तैयार हो सके।

    मोहद्दीपुर की किरन ने बताया कि त्योहार के मौसम में कई सब्जियां जल्दी समाप्त हो जाती हैं, जिससे उनकी तलाश में काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में हमने आज ही अन्नकूट के लिए सब्जियां खरीद ली है।