UP के इस शहर में हरी सब्जियों की कीमत में उछाल, जेब हो रही ढीली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अन्नकूट पर शहर के बाजार में सब्जियों की रौनक के बीच लोगों की जेब हल्की होती नजर आई। परंपरा के अनुसार अन्नकूट में 36 प्रकार की सब्जियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन त्योहारी मांग के कारण लोगों को बुधवार को बाजार से अधिक कीमतों पर सब्जियां खरीदनी पड़ी।

शहर के प्रमुख बाजारों धर्मशाला, असुरन, माेहद्दीपुर, आजाद चौक, नौसढ़, शास्त्री चौक पर बुधवार को परवल, सहजन, शतावरी, लौकी, फूलगोभी, ब्रोकली समेत विभिन्न सब्जियों की खूब बिक्री हुई। बेनीगंज के सब्जी विक्रेता सुरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि अन्नकूट स्पेशल मिक्स सब्जी 200 रुपये प्रति किलो में बिक रही है, लेकिन मात्रा और अन्य किस्म की सब्जियां बढ़ाने पर यह कीमत 350-400 रुपये तक पहुंच जाती है। मंडी में सब्जियों की कीमतों में 15-25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मटर जहां 125-150 रुपये प्रति किग्रा रहा। वहीं, बथुआ 70-80, गाजर 70-80, शिमला मिर्च 140-160, परवल 100-120, आंवला 100-120, गोभी 90-100, बैंगन 50-60, कद्दू 25-30, मूली 60, पालक और लौकी 50, खीरा 70 और भिंडी के भाव 60 रुपये प्रति किलो रहे।