Dhanteras Special: गोरखपुर में बर्तनों का बाजार गुलजार, ट्राई-प्लाई और पीतल के बर्तनों की धूम

प्रभात कुमार पाठक, जागरण, गोरखपुर। धनतेरस को लेकर शहर का बर्तन बाजार तैयार होने लगा है। त्योहार पर बिक्री के लिए अधिकांश कारोबारियों ने बर्तन के पर्याप्त स्टाक मंगवा लिए हैं। ताकि 18 अक्टूबर को धनतेरस पर वह ग्राहकों को मनपसंद बर्तन उपलब्ध करा सकें। व्यापारियों के मुताबिक बाजार में पारंपरिक एल्युमिनियम, फुल व स्टील के बर्तनों का चलन पहले की तुलना में कम हुआ है।

उसकी जगह तांबे, पीतल व ट्राई प्लाई के बर्तनों ने ले ली है। इन बर्तनों के साथ-साथ लोग डिनर सेट भी काफी पसंद कर रहे हैं। बर्तन कंपनियों ने धनतेरस पर इस बार ग्राहकों को लुभाने के लिए नए स्वरूप में अलग-अलग आकार व प्रकार के बर्तन बाजार में उतारे हैं। इनमें ट्राई प्लान के बर्तन की तरफ लोग अधिक आकर्षित हो रहे हैं।

बर्तन कारोबारी अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ होता है और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि बदलते समय के साथ भी यह परंपरा कायम है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब बर्तन सिर्फ धातु नहीं, डिजाइन और उपयोगिता का भी मेल बन गए हैं।

इस बार लोगों काे ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर के बर्तन भा रहे हैं। यह हमेशा नान-स्टिक कुकवेयर से भी बेहतर होता है, क्योंकि यह लंबे समय तक चलता है। तीन लेयर के इस बर्तन की खासियत यह है कि इसमें भोजन तेजी से पकता है और पोषण बरकरार रखता है। इसका ढाई लीटर का कुकर 2500 तथा साढ़े तीन लीटर का कुकर 3500 रुपये में उपलब्ध है। इसी तरह कड़ाही और भगौना पर बिक्री के लिए बाजार में आया है।

बर्तन कारोबारी सुयश कुमार के मुताबिक इस बार अलग-अलग डिजायन में आयल केन भी बिक्री के लिए हमलोगों ने मंगाया है। डिजाइन बदल जाने से थाली, कटोरी व ग्लास जैसे कई बर्तनों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। हाल के दिनों ट्राई प्लाई के बर्तन का चलन बढ़ा है।

इसके कुकर, भगौना, कड़ाही, फ्राइपेन में खाना पकाना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर है। यही वजह है कि इसकी अधिक मांग है। जीएसटी 12 से घटकर पांच प्रतिशत हो जाने से बर्तन और सस्ते हुए हैं। पीतल की हांडी, कड़ाही, ग्लास, कटोरी के साथ ही 25 से 35 हजार के डिनर सेट का भी क्रेज बढ़ा है, जिसे लोग अपने डाइनिंग टेबल की शाेभा बढ़ाने के लिए खरीदना पसंद कर रहे हैं।

कम चिकनाई में भोजन पकाने वाले बर्तनों की बढ़ी मांग धनतेरस पर इस बार बर्तनों के कई तरह के विकल्प देखे जा सकेंगे। कारोबारी अतुल ने बताया कि कई फैंसी बर्तन लोगों का मन मोह लेंगे। व्यापारियों के अनुसार यह बर्तन साधारण स्टील के बर्तनों से महंगे जरूर होंगे, लेकिन ग्राहकों की बजट पर फिट बैठेंगे। यही नहीं इस समय खाना पकाने के लिए लोग साधारण बर्तनों की अपेक्षा नान स्टिक के बर्तन अधिक पसंद कर रहे हैं। साधारण बर्तनों से 350 से 450 रुपये तक अधिक महंगे जरूर होते हैं, लेकिन इनका नान स्टिक व कम चिकनाई में भोजन पका देने का गुण लोगों को इनकी ओर आकर्षित करता है।