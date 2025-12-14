Language
    UP Winter Vacation: गोरखपुर विश्वविद्यालय में 31 दिसंबर से 12 जनवरी तक रहेगा शीतावकाश, शिक्षकों ने उठाई अवकाश का दिन बढ़ाने की मांग

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    गोरखपुर विश्वविद्यालय में 31 दिसंबर से 12 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। शिक्षकों ने अवकाश के दिनों को बढ़ाने की मांग की है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस ...और पढ़ें

    दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में शीतावकाश की घोषणा कर गई है। घोषणा के मुताबिक 31 दिसंबर से 11 जनवरी तक कुल 12 दिन शीतावकाश रहेगा। उधर इस घोषणा के बाद शीतावकाश के कम दिनों को लेकर शिक्षकों मेंं रोष भी सामने आया है। कुछ शिक्षकों ने शीतावकाश में वृद्धि की मांग भी शुरू कर दी है।

    विश्वविद्यालय और कालेजों के लिए शीतावकाश 25 दिसंबर से पांच जनवरी तक प्रस्तावित था लेकिन परीक्षाओं को देखते हुए इसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। इस बीच लखनऊ और कानपुर विश्वविद्यालयों में भी शीतावकाश की घोषणा हो चुकी है। लखनऊ में 15 तो कानपुर विवि में 16 दिन तक शीतावकाश का निर्णय लिया गया है।

    ऐसे में विश्वविद्यालय में मात्र 12 का शीतावकाश शिक्षकों को कम लग रहा है। इसे बढ़ाने को लेकर शिक्षकों की मांग का आधार यही है। शिक्षक भी मकर संक्रांति तक शीतावकाश की मांग कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राइवेट परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू, 31 दिसंबर तक मौका

    कुलसचिव धीरेंद्र श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शीतावकाश के दौरान शिक्षक यदि मुख्यालय छोड़ते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आवंटित उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन या परीक्षा संबंधी कार्य बाधित न हो।