UP Winter Vacation: गोरखपुर विश्वविद्यालय में 31 दिसंबर से 12 जनवरी तक रहेगा शीतावकाश, शिक्षकों ने उठाई अवकाश का दिन बढ़ाने की मांग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में शीतावकाश की घोषणा कर गई है। घोषणा के मुताबिक 31 दिसंबर से 11 जनवरी तक कुल 12 दिन शीतावकाश रहेगा। उधर इस घोषणा के बाद शीतावकाश के कम दिनों को लेकर शिक्षकों मेंं रोष भी सामने आया है। कुछ शिक्षकों ने शीतावकाश में वृद्धि की मांग भी शुरू कर दी है।

