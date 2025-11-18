साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देगा गोरखपुर विश्वविद्यालय, कोर्स शुरू करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और लोगों के लिए डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजभवन ने प्रदेश के विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा कौशल बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के मुताबिक विश्वविद्यालयोें में साइबर सुरक्षा पर कोर्स का संचालन किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप मेंं जिन पांच विश्वविद्यालयों का चयन इसके लिए किया गया है, उनमें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर के अलावा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय भी शामिल है।

इस कार्य में विश्वविद्यालयों को आइआइटी कानपुर और सी3आइ हब का सहयोग मिलेगा। कोर्स का पाठ्यक्रम में उनके द्वारा तैयार किया जाएगा। इसे लेकर बीते 16 नवंबर को छत्रपति शाहूजी विश्वविद्यालय कानपुर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोर्स, संरचना, क्रेडिट प्रणाली और विश्वविद्यालयों में संचालन की दिशा तय की गई।