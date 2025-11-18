UP Board Exam: संस्कृत विषय की तिथि बदली, दो पालियों में होगी हिंदी की परीक्षा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के पूर्व घोषित अपने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इंटरमीडिएट के संस्कृत और अंग्रेजी की परीक्षाएं एक ही दिन पड़ने के कारण विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए बोर्ड ने बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 20 फरवरी को दूसरी पाली में ही होगी, जबकि संस्कृत की परीक्षा अब 20 फरवरी के स्थान पर 12 मार्च को दूसरी पाली में आयोजित की जाएगी।

इसके साथ ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी विषय की परीक्षा अब 18 फरवरी को दोनों पालियों में नहीं कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र कम करने के लिए बोर्ड ने हाईस्कूल की हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को ही पहली पाली में और इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी एवं हिंदी विषय की परीक्षा 18 फरवरी को दूसरी पाली में कराने का निर्णय लिया है।