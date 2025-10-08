गोरखपुर विश्वविद्यालय में 33 प्रतिशत बढ़ गई विद्यार्थियों की संख्या, इस वजह से हुआ है कमाल

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के चलते पिछले पांच सालों में छात्रों की संख्या में 33% की बढ़ोतरी हुई है जिसमें छात्राओं की संख्या 50% तक बढ़ी है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस सफलता का श्रेय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रैंकिंग को भी देता है। वर्तमान में 18855 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में भी छात्रों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से जुड़ने का परिणाम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दिखने लगा है। बीते पांच साल में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छात्राओं की संख्या 50 तो छात्रों की संख्या करीब 17 प्रतिशत बढ़ी है। यह बढ़ोतरी साल-दर-साल देखने को मिली है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण संस्थान की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सुधरने को भी मान रहा है।

नए सत्र में विश्वविद्यालय में कुल 18 हजार 855 विद्यार्थियों अध्ययनरत है। इनमें 10 हजार 530 छात्राएं और आठ हजार 325 छात्र शामिल हैं। 2021 में यह संख्या 14 हजार 151 थी। यानी पांच वर्ष में विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 4704 की वृद्धि हुई है।

छात्राओं की संख्या पांच वर्ष में 7040 से बढ़कर 10 हजार 530 हो गई है।स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या चार गुणा बढ़ी है। 2021 में यह संख्या 1261 थी, जो बढ़कर इस वर्ष 5547 तक पहुंच गई है। स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में छात्राओं की भागीदारी पांच वर्ष में बढ़कर पांच गुणा हुई है। कृषि व तकनीक के पाठ्यक्रमोंं के प्रति विद्यार्थियों का विशेष रुझान दिखा है। इन पाठ्यक्रमों में अन्य प्रदेशों के अलावा नेपाल के छात्रों ने भी प्रवेश लिया है।