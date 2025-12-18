गोरखपुर विश्वविद्यालय ने संशोधित की 23 विषयों की परीक्षा समय सारिणी, इस वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक व परास्नातक के विषम सेमेस्टर परीक्षा की समय-सारिणी में संशोधन किया है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के 23 विषयों की समय सारिणी संशोधित की गई है। यह समय सारिणी 15 दिसंबर को जारी की गई थी। कई विषयों की समय सारिणी में कमियां थीं तो कुछ विषयों में तिथि परिवर्तित किए जाने को लेकर मांग की गई थी।

विश्वविद्यालय व संबद्ध कालेजों में चल रही परीक्षाओं के क्रम में 15 दिसंबर को स्नातक, परास्नातक, बीएड व सर्टिफिकेट कोर्स के विभिन्न विषयों की समय- सारिणी जारी की गई थी। बताया जा रहा है कि बीएससी कृषि की नियमित और बैक की कुछ परीक्षाएं एक ही तिथि पर पड़ गई थीं, जो संभव नहीं है।

इसके अलावा इन परीक्षाओं के लिए डेढ़ घंटे की अवधि रखी गई थी, जबकि यह परीक्षाएं तीन घंटे की होती हैं। समय सारिणी जारी होने के बाद विश्वविद्यालय से लेकर कालेजों तक बवाल मचने के बाद समय-सारिणी में बदलाव किया गया। इसकी पूरी जानकारी https://ddugu.ac.in/ पर मिल जाएगी।



बीएड प्रथम सेमेस्टर की समय सारिणी में भी परीक्षा का समय सुबह नौ से 12 बजे रखा गया था। कई परीक्षा केंद्रों की ओर से इसे लेकर आपत्ति जताई गई कि इस अवधि में दूसरे विषयों की परीक्षाएं होने के कारण छात्रों के बैठने के लिए सीटों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसके बाद इन परीक्षाओं का समय संशोधित कर दोपहर एक से चार बजे तक किया गया है।

यह भी पढ़ें- DDU News: ड्यूटी में मोबाइल फोन पर सख्त रोक, नियम तोड़ा तो परीक्षा होगी निरस्त इसी क्रम में सर्टिफिकेट इन जीएसटी की 19 दिसंबर से होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इसकी समय सारिणी बाद में जारी होगी। उधर समय सारिणी में बदलाव को लेकर विधि के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि पहले सभी परीक्षाओं के बीच में एक से दो दिन का गैप था। अब नई समय सारिणी में परीक्षाएं लगातार पड़ रही हैं।