गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिले 12 करोड़, शुरू हुए रुके जीर्णोद्धार कार्य

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ठप पड़ा भवनों का जीर्णोद्धार कार्य फिर से शुरू हो गया है। इसलिए कि उसे पीएम उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) के मद से स्वीकृत 24 करोड़ रुपये की धनराशि में से 12 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं।

नैक से ए प्लस-प्लस ग्रेड प्राप्त होने के बाद पीएम उषा से गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये मिलने हैं। विश्वविद्यालय ने धनराशि को प्राप्त करने लिए कुछ भवनों के जीर्णोद्धार और कुछ भवनों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन से धन मिलने की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय प्रशासन ने जर्जर हो रहे दीक्षा भवन व संवाद भवन के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर दिया था।