Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिले 12 करोड़, शुरू हुए रुके जीर्णोद्धार कार्य

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:42 PM (IST)

    गोरखपुर विश्वविद्यालय को पीएम उषा योजना के तहत जीर्णोद्धार कार्यों के लिए 12 करोड़ रुपये मिले हैं। पहले धन की कमी के कारण काम रुक गया था, लेकिन अब पहली किस्त जारी होने के बाद काम फिर से शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही दूसरी किस्त भी जारी हो जाएगी, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    धन जारी होने में देरी के कारण रुक गई थीं विश्वविद्यालय की निर्माण गतिविधियां

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ठप पड़ा भवनों का जीर्णोद्धार कार्य फिर से शुरू हो गया है। इसलिए कि उसे पीएम उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) के मद से स्वीकृत 24 करोड़ रुपये की धनराशि में से 12 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नैक से ए प्लस-प्लस ग्रेड प्राप्त होने के बाद पीएम उषा से गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये मिलने हैं। विश्वविद्यालय ने धनराशि को प्राप्त करने लिए कुछ भवनों के जीर्णोद्धार और कुछ भवनों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन से धन मिलने की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय प्रशासन ने जर्जर हो रहे दीक्षा भवन व संवाद भवन के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर दिया था।

    परिसर के सड़कों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। कला संकाय भवन की कमियों को भी दूर किया जाने लगा था। लेकिन जब धन समय से जारी नहीं हुआ तो कार्यदायी संस्था ने कार्य जारी रखने में असमर्थता जाहिर कर दी।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में गोड़धोइया नाले की खोदाई से तीन मकानों में पड़ी दरारें, हादसे की आशंका

    नतीजतन कार्य ठप हो गया और इसे लेकर विश्वविद्यालय पर सवाल भी उठने लगा। अब जब 12 कराेड़ की पहली किश्त जारी हो गई है तो निर्माण की प्रक्रिया पूरे उत्साह के साथ फिर से शुरू हो गई है। भौतिक विज्ञान व बायोटेक्नालाजी विभाग में भी लैब के निर्माण की भी तैयारी हो गई है।


    परिसर में अलग-अलग भवनों के जीर्णोद्धार व जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए पीएम उषा के मद से 24 करोड़ रुपये शासन से मांगे गए थे। प्रत्याशा में कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ने कार्य भी शुरू कर दिया था लेकिन धन जारी होने में देरी के चलते कार्य को रोक देना पड़ा था। अब जब पहली किश्त के तौर पर 12 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैंं तो कार्य को एक बार फिर गति मिलने लगी है। पूरी उम्मीद है कि जल्द दूसरी किश्त भी जारी हो जाएगी।


    -

    -प्रो. पूनम टंडन, कुलपति, एमएमयूटी