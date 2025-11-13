Gorakhpur University: बी.फार्म प्रथम सेमेस्टर के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम, पोस्टर प्रेजेंटेशन में मिला तीसरा स्थान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी के बी.फार्म प्रथम सेमेस्टर के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए गौरव हासिल किया है। छात्रों अभिनंदन उपाध्याय, शांभवी तिवारी, अनिकेत यादव, भव्या सिंह एवं शिवांश भट्ट ने इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन (आइपीजीए) की 37वीं वार्षिक सम्मेलन में पोस्टर प्रेजेंटेशन श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सम्मेलन आइपीजीए उप्र राज्य शाखा द्वारा आठ नवंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश भर के लगभग 1500 फार्मेसी शिक्षक, विद्यार्थी, शोधकर्ता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डा.राजीव सिंह रघुवंशी, ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया उपस्थित रहे।

विशिष्ट अतिथियों में डा.आलोक धवन (निदेशक, सीबीएमआर लखनऊ), डा.तरुणा मदान (वैज्ञानिक, आईसीएमआर, नई दिल्ली), प्रो.दीपेन्द्र सिंह (एलओसी अध्यक्ष), प्रो.आकाश वेद (एलओसी समन्वयक) और घनश्याम शाही (क्षेत्रीय संगठन मंत्री, एबीवीपी) शामिल थे। इस उपलब्धि पर कुलपति प्रो.पूनम टंडन ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता न केवल विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह दर्शाती है कि हमारे छात्र प्रारंभिक चरण से ही अनुसंधान और नवाचार के प्रति समर्पित हैं।