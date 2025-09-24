अब TTE रनिंग रूम में गिरा छत का प्लास्टर, पिछले सप्ताह जीएम ने किया था निरीक्षण

गोरखपुर में टीटीई रनिंग रूम की छत का प्लास्टर गिरने से कर्मचारी नाराज़ हैं। दोपहर में हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ पर कर्मचारियों में डर का माहौल है। मरम्मत के बावजूद ऐसी घटनाएँ हो रही हैं जिससे कर्मचारी संगठन रेलवे प्रशासन के रवैये से असंतुष्ट हैं और विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रनिंग स्टाफ के बाद मंगलवार को टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) के रनिंग रूम में छत का प्लास्टर गिर गया। संयोग अच्छा रहा कि बेड पर कोई टीटीई नहीं था, इसके साथ ही दुर्घटना भी टल गई। रनिंग रूम में छत का प्लास्टर गिरने से टिकट चेकिंग स्टाफ समेत कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है। संगठनों का कहना है कि रेलवे प्रशासन की ऐसी ही उदासीनता रही तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

जानकारों का कहना है कि दोपहर बाद 02:15 बजे के आसपास गोरखपुर स्थित टीटीई रनिंग रूम के रूम नंबर चार के छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। प्लास्टर गिरने से टिकट चेकिंग स्टाफ भयभीत होकर दूसरे कमरे में भाग खड़े हुए। विश्राम करने रनिंग रूम पहुंचे अधिकतर टीटीई की नींद ही गायब हो गई।

टीटीई का कहना है कि करीब डेढ़ माह पहले रनिंग रूम की मरम्मत भी कराई गई थी। पिछले सप्ताह महाप्रबंधक ने भी रनिंग रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया था। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) के महामंत्री केएल गुप्ता कहते हैं कि रनिंग स्टाफ और टीटीई के प्रति रेलवे प्रशासन का रवैया उदासीन है।