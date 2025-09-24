अब TTE रनिंग रूम में गिरा छत का प्लास्टर, पिछले सप्ताह जीएम ने किया था निरीक्षण
गोरखपुर में टीटीई रनिंग रूम की छत का प्लास्टर गिरने से कर्मचारी नाराज़ हैं। दोपहर में हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ पर कर्मचारियों में डर का माहौल है। मरम्मत के बावजूद ऐसी घटनाएँ हो रही हैं जिससे कर्मचारी संगठन रेलवे प्रशासन के रवैये से असंतुष्ट हैं और विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रनिंग स्टाफ के बाद मंगलवार को टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) के रनिंग रूम में छत का प्लास्टर गिर गया। संयोग अच्छा रहा कि बेड पर कोई टीटीई नहीं था, इसके साथ ही दुर्घटना भी टल गई। रनिंग रूम में छत का प्लास्टर गिरने से टिकट चेकिंग स्टाफ समेत कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है। संगठनों का कहना है कि रेलवे प्रशासन की ऐसी ही उदासीनता रही तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
जानकारों का कहना है कि दोपहर बाद 02:15 बजे के आसपास गोरखपुर स्थित टीटीई रनिंग रूम के रूम नंबर चार के छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। प्लास्टर गिरने से टिकट चेकिंग स्टाफ भयभीत होकर दूसरे कमरे में भाग खड़े हुए। विश्राम करने रनिंग रूम पहुंचे अधिकतर टीटीई की नींद ही गायब हो गई।
टीटीई का कहना है कि करीब डेढ़ माह पहले रनिंग रूम की मरम्मत भी कराई गई थी। पिछले सप्ताह महाप्रबंधक ने भी रनिंग रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया था। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) के महामंत्री केएल गुप्ता कहते हैं कि रनिंग स्टाफ और टीटीई के प्रति रेलवे प्रशासन का रवैया उदासीन है।
14 सितंबर को ही नौतनवां रेलवे स्टेशन का रनिंग रूम नाले के गंदे पानी से भर गया था। रनिंग स्टाफ को प्लेटफार्मों पर शरण लेना पड़ा। चार सितंबर को गोरखपुर स्थित रनिंग रूम में गोंडा के लोको पायलट मोहित टंडन के ऊपर छत का प्लास्टर गिर गया था।
यह भी पढ़ें- Railways Mega Block: गोरखपुर जंक्शन पर फिर पसरा सन्नाटा, लखनऊ रूट पर नहीं चलीं ट्रेनें
गोरखपुर और नौतनवा ही नहीं, गोरखपुर, बढ़नी और गोंडा के रनिंग रूम भी बदहाल हैं। बढ़नी में रनिंग रूम तो बन गया है, लेकिन लोको पायलटों और गार्डों की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनाेद कुमार राय कहते हैं कि रनिंग रूम का उपयोग करने वाले लोको पायलट, गार्ड और टिकट चेकिंग स्टाफ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संगठन रनिंग रूम की समस्याओं को लेकर जल्द धरना-प्रदर्शन करेगा। महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।