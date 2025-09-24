Language
    Railways Mega Block: गोरखपुर जंक्शन पर फिर पसरा सन्नाटा, लखनऊ रूट पर नहीं चलीं ट्रेनें

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:47 AM (IST)

    गोरखपुर जंक्शन पर मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है जिससे स्टेशन पर सन्नाटा पसर गया। गोरखपुर-डोमिनगढ़ और गोरखपुर-नकहा जंगल लाइन के लिए नानइंटरलाकिंग का कार्य चल रहा है जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई का मार्ग परिवर्तित किया गया है। यात्री रोडवेज बसों का सहारा ले रहे हैं। 27 सितंबर से ट्रेनों का संचालन सामान्य होने की उम्मीद है।

    गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सूना पड़ा रेलवे का प्लेटफार्म व बंद वेंडरो की दुकान। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन पर एक बार फिर कोविडकाल जैसा सन्नाटा पसर गया है। रेलवे ने गोरखपुर-डोमिनगढ़ थर्ड लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल दूसरी लाइन के लिए मेगा ब्लाक लिया है। ब्लाक के दौरान मंगलवार को सुबह 10:15 से रात 07:45 बजे तक साढ़े नौ घंटे तक ट्रेनों का संचालन ठप रहा।

    रात आठ बजे से ट्रेनों का संचालन आरंभ हुआ। ब्लाक के दौरान प्लेटफार्मों की चहल-पहल गायब थी। खानपान स्टाल बंद थे। अधिकतर खानपान के स्टाल हटा लिए गए थे।

    इस दौरान थर्ड लाइन और दोहरीकरण के लिए नानइंटरलॉकिंग हुई। 26 सितंबर तक नानइंटरलॉकिंग होगी। 27 सितंबर से ट्रेनों का संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा।

    गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सूना पड़ा रेलवे ट्रैक। जागरण

    नानइंटरलाकिंग के लिए गोरखधाम, हमसफर और देहरादून समेत 49 ट्रेनें निरस्त हैं। रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों का संचालन बहाल कर दिया है। 30 ट्रेनें मार्ग बदलकर चलाई जा रही हैं। दर्जनों रास्ते में रोककर चल रही हैं। गोरखपुर-लखनऊ रूट पर ट्रेनों का संचालन लगभग ठप है। यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

    नानइंटरलाकिंग के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य होने के साथ गोरखपुर जंक्शन पर ट्रैक क्षमता बढ़ जाएगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह बताते हैं कि गोरखपुर से डोमिनगढ़ के बीच तीसरी रेल लाइन और गोरखपुर से नकहा जंगल तक दूसरी लाइन के लिए मेगा ब्लाक लिया गया है।

    मेगा ब्लाक के दौरान 26 सितंबर तक नानइंटरलाॅकिंग होगी। 27 सितंबर से ट्रेनों का संचालन सामान्य हो जाएगा। तीसरी व दूसरी लाइन बिछ जाने से गोरखपुर जंक्शन की ट्रैक क्षमता बढ़ जाएगी। गोरखपुर से डोमिनगढ़ की ओर से जाने वाली ट्रेनों के विलंबन में कमी आएगी।

    दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा पर्व के दौरान मांग के अनुसार अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। ट्रेनों की गति बढ़ने के साथ समय पालन भी दुरुस्त होगा। मालगाड़ियों का परिचालन भी निर्बाध हो सकेगा।

    ध्वस्त हो रहा गोरखपुर जंक्शन का बीच वाला फुट ओवरब्रिज

    मेगा ब्लाक के दौरान गोरखपुर जंक्शन स्थित बंद पड़ा बीच वाला पुराना फुट ओवरब्रिज (एफओबी) भी ध्वस्त होने लगा है। एफओबी तोड़ने के लिए गोरखपुर, मऊ और समस्तीपुर की तीन क्रेन लगाई गई है। संबंधित इंजीनियरों की निगरानी में ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है।

    प्लेटफार्मों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जगह-जगह रेलवे सुरक्षा बल और रेलकर्मी तैनात किए गए हैं। स्टेशन प्रबंधन ने 26 सितंबर तक फुल ध्वस्त करने की योजना बनाई है।

    मेगा ब्लाक के दौरान ही पुल भी ध्वस्त हो जाएगा। इसके लिए अगल से ब्लाक लेने की जरूरी नहीं पड़ेगी। पुराने फुट ओवरब्रिज की जगह नए का निर्माण चल रहा है।

    बस स्टेशन पर उमड़ी लखनऊ जाने वाले लोगों की भीड़

    गोरखपुर-लखनऊ रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने के चलते अधिकतर यात्री रोडवेज की बसों से रवाना हुए। बस स्टेशन परिसर में सुबह से ही यात्रियों की भीड़ लग गई। शाम तक कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा की प्लानिंग कैंसिल कर दी है, कई सड़क मार्ग से आवागमन कर रहे हैं।

    यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम गोरखपुर-लखनऊ रूट पर 20 अतिरिक्त बसों का संचालन कर रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह का कहना है कि प्रयास किया जा रहा है कि यात्रियों को कोई परेशानी न उठानी पड़े।