    Train Cancel: यूपी से गुजरने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई कैंसिल, कहीं आपने भी तो बुक नहीं कराया टिकट?

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:42 PM (IST)

    रायबरेली से गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस 23 से 26 सितंबर तक रद्द रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मरम्मत और ट्रैक रखरखाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन के रद्द होने से प्रयागराज अयोध्या और गोरखपुर के यात्रियों को असुविधा होगी। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि गोरखपुर में ट्रैक के काम के कारण यह फैसला लिया गया है और कुछ ट्रेनों के मार्ग भी बदले जाएंगे।

    वंदे भारत एक्सप्रेस 26सितंबर तक रहेगी निरस्त, यात्रियों को होगी असुविधा

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। स्टेशन के अंतर्गत होकर गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22549/22550) आगामी दिनों में निरस्त रहेगी। रेलवे अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गोरखपुर से प्रयागराज के बीच चलने वाली यह तेजस श्रेणी की आधुनिक ट्रेन निर्धारित कारणों से अस्थायी रूप से संचालन से बाहर रहेगी।

    इस ट्रेन को अनिवार्य मरम्मत कार्य, पटरियों के रखरखाव या अन्य तकनीकी कारणों के चलते 23 से 26 सितंबर तक के लिए निरस्त किया जा रहा है। यह ट्रेन प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों को प्रयागराज , अयोध्या और गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ती है।

    ट्रेन के निरस्त होने से प्रतिदिन यात्रा करने वाले कर्मचारियों और व्यवसायियों को विशेष रूप से असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि गोरखपुर में ट्रैक पर चलने के कारण वंदेभारत एक्सप्रेस को 26 सितंबर तक निरस्त किया गया है।कुछ ट्रेनों को डायवर्ड होकर भी चलाया जाएगा। जिसकी लिस्ट आना शेष है।