    गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले को लेकर रेलवे का जरूरी नोटिफिकेशन जारी, कई एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की बदली व्यवस्था

    By Arun Kumar Munna Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले के लिए रेलवे प्रशासन ने नकहा जंगल स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव किया है। यह सुविधा 13 से 16 जन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मेले की अवधि में कई एक्सप्रेस ट्रेनों का नकहा जंगल स्टेशन पर एक मिनट का अतिरिक्त अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। यह व्यवस्था 13 से 16 जनवरी, 2026 के बीच अलग-अलग तिथियों में लागू रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे प्रशासन के अनुसार 15069 गोरखपुर–ऐशबाग एक्सप्रेस को 13 से 16 जनवरी तक, 15067 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को 14 जनवरी, 15065 गोरखपुर–पनवेल एक्सप्रेस को 13, 15 एवं 16 जनवरी एवं 15706 दिल्ली–कटिहार एक्सप्रेस को 14 जनवरी को नकहा जंगल स्टेशन पर एक मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा।

    इसी तरह से 15010 इज्जतनगर–गोरखपुर एक्सप्रेस (13 से 16 जनवरी), 12572 आनंद विहार टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस (13 एवं 16 जनवरी), 15105 छपरा–नौतनवा एक्सप्रेस (13 से 16 जनवरी), 18202 नौतनवा–दुर्ग एक्सप्रेस (16 जनवरी), 15106 नौतनवा–छपरा एक्सप्रेस (13 से 16 जनवरी) और 12571 गोरखपुर–आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस (14 एवं 16 जनवरी) को भी ठहराव मिलेगा।

    इसके अलावा 18201 दुर्ग–नौतनवा एक्सप्रेस (15 जनवरी), 18205 दुर्ग–नौतनवा एक्सप्रेस (16 जनवरी), 15705 कटिहार–दिल्ली एक्सप्रेस (15 जनवरी), 15009 गोरखपुर–इज्जतनगर एक्सप्रेस (13 से 16 जनवरी), 11079 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस (16 जनवरी), 15066 पनवेल–गोरखपुर एक्सप्रेस (13 से 15 जनवरी) और 15070 ऐशबाग–गोरखपुर एक्सप्रेस (13 से 16 जनवरी) को नकहा जंगल स्टेशन पर एक मिनट का अतिरिक्त अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है।

    रेलवे प्रशासन की ओर से 15031/15032 गोरखपुर–लखनऊ जंक्शन–गोरखपुर एक्सप्रेस को 13 से 22 जनवरी, 2026 तक मगहर स्टेशन पर भी एक मिनट का अतिरिक्त अस्थायी ठहराव देने की घोषणा की है। इससे खिचड़ी मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में विशेष सुविधा मिलेगी।