ट्रेनों की लेट-लतीफी का सिलसिला जारी, 17 घंटे की देरी से चली नई दिल्ली से दरभंगा जंक्शन जाने वाली ट्रेन 

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ट्रेनों की लेट-लतीफी का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ पैसेंजर गाड़ियां भी निर्धारित समय से विलंबित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्लेटफार्मों पर यात्री घंटों इंतजार करते नजर आए। कई यात्रियों की आगे की यात्रा और जरूरी कार्य भी प्रभावित हुए।

बठिंडा से चलकर गोरखपुर आने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगभग साढ़े छह घंटे की देरी से शाम साढ़े चार बजे प्लेटफार्म संख्या सात पर पहुंची। इस ट्रेन का आगमन समय सुबह 9:55 बजे निर्धारित है। इसी तरह नई दिल्ली से चलकर आने वाली क्लोन स्पेशल साढ़े तीन घंटे विलंबित रही। नई दिल्ली से दरभंगा जंक्शन जाने वाली ट्रेन करीब साढ़े 17 घंटे की देरी से चली, जिससे यात्री परेशान हुए।

इसी तरह से जननायक एक्सप्रेस सवा तीन घंटे, गोमती नगर स्पेशल लगभग 13 घंटे, गोरखपुर-अयोध्या एक्सप्रेस ढाई घंटे, दुर्ग से चलकर नौतनवा जाने वाली ट्रेन लगभग एक घंटे, बाघ एक्सप्रेस तीन घंटे, बरौनी क्लोन स्पेशल करीब 15 घंटे और लोहित एक्सप्रेस सवा घंटे विलंब से चली।