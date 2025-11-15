Language
    Indian Railways News: 18 को नहीं चलेंगी कैंट व बढ़नी पैसेंजर, सात ट्रेनों का नहीं होगा पिपराइच में ठहराव

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:11 AM (IST)

    पिपराइच स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगने के कारण 18 नवंबर को गोरखपुर कैंट व बढ़नी पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। सात ट्रेनों का पिपराइच में ठहराव नहीं होगा। अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। गोरखपुर जंक्शन पर वाशिंग पिट निर्माण के कारण कई ट्रेनों की अवधि फरवरी 2026 तक बढ़ाई गई है। कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त और कुछ अस्थाई मार्ग से चलेंगी।

    फरवरी तक रास्ते में रुककर चलेगी गोरखपुर-बांद्रा, इंटरसिटी व दादर स्पेशल ट्रेनें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच स्टेशन पर भी इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग सिस्टम लग रहा है। इसके चलते विभिन्न तिथियों में ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 18 नवंबर को नरकटियागंज जाने वाली गोरखपुर कैंट व बढ़नी पैसेंजर ट्रेन निरस्त रहेगी। पिपराइच स्टेशन पर सात ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा।

    17 नवम्बर को चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैण्ट-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी। 75106 नंबर की गोरखपुर-थावे डेमू गाड़ी मार्ग में 30 मिनट नियंत्रित रहेगी। रेलवे गोरखपुर जंक्शन पर वाशिंग पिट संख्या एक और दो का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते पूर्व से प्रभावित ट्रेनों की अवधि में भी फरवरी 2026 तक विस्तार कर दिया गया है।

    18 नवंबर को निरस्त रहने वाली ट्रेनें

    • 55048/55047 नंबर की गोरखपुर कैण्ट-नरकटियागंज-गोरखपुर कैण्ट पैसेंजर ट्रेन।
    • 55040/55095 नंबर की बढ़नी-नरकटियागंज-गोरखपुर कैण्ट पैसेंजर ट्रेन।

    पूर्व में निरस्त ट्रेनों का अवधि विस्तार

    • 05057 गोरखपुर-दिल्ली स्पेशल 12 फरवरी तक।
    • 05058 दिल्ली-गोरखपुर स्पेशल पैसेंजर 13 फरवरी तक।
    • 05053 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल पैसेंजर 13 फरवरी तक।
    • 05054 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल 14 फरवरी तक।

    रास्ते में रुककर चलने वाली ट्रेनें

    • 01027 दादर-गोरखपुर स्पेशल 14 फरवरी तक मऊ जंक्खन पर शार्ट टमिनेट होगी।
    • 01028 गोरखपुर-दादर विशेष 16 फरवरी तक मऊ जंक्शन से चलाई जाएगी।
    • 22921 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 08 फरवरी तक बलरामपुर में शार्ट टर्मिनेट होगी।
    • 22922 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 10 फरवरी तक बलरामपुर से चलाई जाएगी।
    • 15031 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 10 फरवरी तक गोमतीनगर में शार्ट टर्मिनेट होगी।
    • 15032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस 10 फरवरी तक गोमतीनगर से चलायी जाएगी।

    इन ट्रेनों का रहेगा अस्थाई यात्रा मार्ग विस्तार

    • 14 फरवरी तक चलने वाली 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस गोंडा तक चलेगी।
    • 16 फरवरी तक चलने वाली 11056 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस गोंडा से चलेगी।
    • 15 फरवरी तक चलने वाली 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस आजमगढ़ तक चलेगी।
    • 16 फरवरी तक चलने वाली 20104 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस आजमगढ़ से चलेगी।
    • 14 फरवरी तक चलने वाली 19409 नंबर की साबरमती-गोरखपुर एक्सप्रेस थावे तक जाएगी।
    • 16 फरवरी तक चलने वाली 19410 गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस थावे से चलाई जाएगी।
    • 12 फरवरी तक चलने वाली 11037 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस बढ़नी तक चलाई जाएगी।
    • 14 फरवरी तक चलने वाली 11038 गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस बढ़नी से चलाई जाएगी।