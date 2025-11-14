Language
    रेलवे मॉकड्रिल: नकहा जंगल स्टेशन पर पटरी से उतरी स्पेशल ट्रेन, मची अफरा-तफरी

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:38 AM (IST)

    गोरखपुर के नकहा जंगल स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में एसी की दो बोगियां क्षतिग्रस्त हुईं और 12 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें एनडीआरएफ और रेलवे कर्मचारियों ने फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला। रेलवे ने मॉकड्रिल को सफल बताया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

    बोगियों को पटरी पर लाने के बाद रेलवे ने ली राहत की सांस, सफल रहा मॉकड्रिल।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नकहा जंगल रेलवे स्टेशन के लाइन नंबर आठ पर गुरुवार को सुबह 10.57 बजे के आसपास 005080 नंबर की स्पेशल ट्रेन पटरी से उतर गई। एसी की दो बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई। एक बोगी पटरी से उतरी, एक बोगी में आधा दर्जन यात्री फंस गए। ट्रेन दुर्घटना में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

    सूचना पर गोरखपुर से मैडिकल वैन के साथ पहुंची दुर्घटना राहत ट्रेन (एआरटी) ने सुरक्षाकर्मियों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), अग्निशमन दल और स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। एक घंटे के अंदर बोगियों में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोपहर 12:30 बजे ट्रेन की बोगी पटरी पर लाई गई। इसके बाद रेलवे ने राहत की सांस ली और कहा, माकड्रिल सफल रहा।

    गोरखपुर जंक्शन पर जैसे ही हूटर बजा रेलकर्मियों व सुरक्षाकर्मियों में अफरातफरी मच गई। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी व कर्मचारी सतर्क हो गए। सूचना मिली कि नकहा जंगल स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन पटरी से उतर गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। कुछ लोग बोगियों में फंसे हैं। रेलवे कंट्रोल रूम में तत्काल दुर्घटना राहत ट्रेन को रवाना करने के लिए निर्देशित कर दिया, साथ ही अग्निशमन दल और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया।

    मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ और सुरक्षा बल ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। एसी बोगी की खिड़कियों को काटकर उसमें फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। रेलवे और जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घायल यात्रियों का प्राथमिक उपचार आरंभ कर दिया। घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी एंबुलेंस के साथ मौके पर खड़ी हो गए।

    कड़ी मशक्कत के बाद हाइड्रोलिक रिटेलिंग इक्यूपमेंट (एचआरई) के सहयोग से बोगी को पटरी पर लाने का कार्य तेज हो गया। संयोग अच्छा रहा कि ट्रेन साइड लाइन पर पटरी से उतरी थी, ऐसे में अन्य ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ। बचाव व राहत कार्य को देखने यात्रियों व आसपास से बड़ी संख्या में लोग जुट गए।

    दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के राहत व बचाव कार्य में सीनियर सीडीओ बलराम, डिप्टी सीएसओ कार्तिकेय और डीएमई भुवन सिंह आदि लखनऊ मंडल के संबंधित अधिकारी, इंजीनियर, कर्मचारी और सुरक्षा बल के जवान उपस्थित रहे।