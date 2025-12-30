वैशाली एक्सप्रेस की बिगड़ी टाइमिंग, क्या आपने भी इस रूट से बिहार जाने वाली ट्रेन में कर ली बुकिंग?

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कोहरा ने ट्रेनों की रफ्तार को कम कर दिया है। दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर रूट पर ट्रेनें सरक रही हैं। सोमवार को भी 12556 गोरखधाम करीब 13 घंटे लेट से गोरखपुर पहुंची। सुबह गोरखपुर पहुंचने वाली यह ट्रेन लगातार रात को पहुंच रही है। भूखे-प्यासे यात्री रास्ते भर ठिठुरने को मजबूर हैं।

गोरखधाम ही नहीं बिहार संपर्क क्रांति, सप्तक्रांति और वैशाली एक्सप्रेस भी लगातार विलंबित हो रही हैं। बिहार संपर्क क्रांति 12 घंटे और वैशाली एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे विलंब से गोरखपुर पहुंची। यात्री खुले आसमान के नीचे ट्रेन का इंतजार करते रहे। जानकारों का कहना है कि जब तक कोहरा पड़ेगा, ट्रेनों की लेटलतीफी जारी रहेगी।

दृश्यता कम होने पर वैसे भी रेलवे ने हमसफर और गोरखपुर-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। ट्रेनों की अधिकतम गति भी कम कर दी गई है।

रेलवे प्रशासन ने कोहरे में ट्रेनों की गति को स्वयं नियंत्रित कर दिया है। फाग सेफ डिवाइस लगी ट्रेनें अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे तथा बिना फाग सेफ डिवाइस की ट्रेनें अधिकतम 60 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। इसके अलावा सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। कोहरे के समय भी निर्बाध ट्रेन संचालन के लिए लोको पायलटों, ट्रेन मैनेजर व स्टेशन अधीक्षकों को काउंसिलिंग के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।