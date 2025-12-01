गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया विशेष अभियान, अब नंबर प्लेट छिपाकर ट्रक चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ट्रक चालक नंबर प्लेट ढककर या छिपाकर वाहन चलाते हैं, जिससे हादसा होने पर पहचान मुश्किल हो जाती है। कई मामलों की जांच शुरुआत से ही अटक जाती है। चोरी के ट्रक, दूसरे वाहनों के नंबर का इस्तेमाल, या फर्जी नंबर प्लेट इन सभी की पहचान भी नंबर ढका होने पर संभव नहीं हो पाती।

इसी गंभीर समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है और पूरे जिले में एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है। यातायात पुलिस के अनुसार, बड़ी संख्या में ट्रक चालक आगे और पीछे की नंबर प्लेट आधी या पूरी तरह छिपाकर चलते हैं।

वाहन की पहचान करना होता है मुश्किल धूल, कपड़ा, लकड़ी के तख्ते, स्टिकर या जानबूझकर नंबर को मोड़कर रखने जैसी तरकीबें आम हो गई हैं। जिसके चलते दुर्घटना होने पर ट्रक की पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। हादसे के बाद फरार होने पर ऐसे वाहन की पहचान नहीं हो पाती है।