Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया विशेष अभियान, अब नंबर प्लेट छिपाकर ट्रक चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा

    By Satish Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:29 AM (IST)

    गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट छिपाकर ट्रक चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे चालकों पर शिकंजा कसना है जो जानबूझकर अपनी पहचान छुपाते हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास खड़े ट्रकों की नंबर प्लेट की गहन जांच की जा रही है। साथ ही हाईवे से गुजरने वाले सभी भारी वाहनों को रोककर जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नंबर प्लेट छिपाकर ट्रक चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ट्रक चालक नंबर प्लेट ढककर या छिपाकर वाहन चलाते हैं, जिससे हादसा होने पर पहचान मुश्किल हो जाती है। कई मामलों की जांच शुरुआत से ही अटक जाती है। चोरी के ट्रक, दूसरे वाहनों के नंबर का इस्तेमाल, या फर्जी नंबर प्लेट इन सभी की पहचान भी नंबर ढका होने पर संभव नहीं हो पाती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी गंभीर समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है और पूरे जिले में एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है। यातायात पुलिस के अनुसार, बड़ी संख्या में ट्रक चालक आगे और पीछे की नंबर प्लेट आधी या पूरी तरह छिपाकर चलते हैं।

    वाहन की पहचान करना होता है मुश्किल

    धूल, कपड़ा, लकड़ी के तख्ते, स्टिकर या जानबूझकर नंबर को मोड़कर रखने जैसी तरकीबें आम हो गई हैं। जिसके चलते दुर्घटना होने पर ट्रक की पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। हादसे के बाद फरार होने पर ऐसे वाहन की पहचान नहीं हो पाती है।

    एसपी यातायात राजकुमार पांडेय ने बताया कि अभियान के तहत ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास खड़े ट्रकों की नंबर प्लेट की गहन जांच की जा रही है। साथ ही हाईवे से गुजरने वाले सभी भारी वाहनों को रोककर जांच की जा रही है। नंबर छिपाने की कोशिश करने वाले ट्रकों का तुरंत चालान करने के निर्देश दिए गए हैं।

    संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहनों को आरटीओ कार्यालय भेजकर सत्यापन कराया जा रहा है। एसपी ने कहा कि ट्रक चालकों और मालिकों से कहा जा रहा है कि नंबर प्लेट साफ, स्पष्ट और दिखाई देने वाली स्थिति में रखें।

    यह भी पढ़ें- यूपी में बिजली बिल राहत योजना आज से शुरू...100 प्रतिशत तक मिलेगी छूट, बस करना होगा ये काम