गोरखपुर में ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से युवक की मौत, तीन घायल

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर घायलों को ट्राली के नीचे से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपियरगंज पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी राकेश कुमार रोशन ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।



सड़क हादसे में दुकानदार की मौत

झंगहा : सड़क हादसे में बुधवार की देर रात एक दुकानदार की मौत हो गई। घटना झंगहा थाना के मोतीराम अड्डा की है। पुलिस ने दुकानदार की पहचान स्थानीय निवासी राजेश मौर्य के रूप में की। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है।



स्वजन के अनुसार राजेश मोतीराम अड्डा में फर्नीचर की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके दो छोटे बच्चे हैं। रात 11:30 बजे वह दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दिया। टक्कर के बाद राजेश कुछ दूरी तक सड़क पर घसीटता चला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अज्ञात चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच की जा रही है।